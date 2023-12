Auch gegen Tschechien ging die Schweiz als Verliererin vom Eis. Bild: KEYSTONE

Fünfte Niederlage in Serie – die Schweizer Hockey-Nati verliert auch gegen Tschechien

Zwei Tage nach dem 2:4 gegen Schweden verliert die Schweizer Nationalmannschaft auch das zweite Spiel in Zürich im Rahmen der Euro Hockey Tour. Gegen Tschechien setzt es ein 2:3 nach Verlängerung ab.

Die Schweizer holten im letzten Drittel ein 0:2 auf. Es dauerte nach der zweiten Pause bloss 71 Sekunden, ehe Tyler Moy im zweiten Powerplay der Gastgeber in dieser Partie der Anschlusstreffer gelang. Den Pass erhielt er von Attilio Biasca, der sich in seinem zweiten Länderspiel den ersten Skorerpunkt gutschreiben liess. Der Tscheche Michal Kempny sass gerade mal während vier Sekunden auf der Strafbank.

Nach genau 43 Minuten traf Tristan Scherwey zum 2:0. In der 49. Minute scheiterte Sven Andrighetto in einem weiteren Powerplay der Gastgeber am Pfosten. Gut eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit schaute aus einer 2:1-Situation nichts Zählbares heraus. So verliessen die Schweizer auch im fünften Spiel in dieser Saison in der Euro Hockey Tour das Eis als Verlierer. Michal Kempny schoss in der 62. Minute das entscheidende 3:2, zuvor war Ken Jäger im dümmsten Moment hingefallen.

Fischer wurde in seinem Amt bis 2026 bestätigt. Bild: KEYSTONE

Die längeren Wechsel-Wege im Mitteldrittel hatten sich die Schweizer schon oft zu Nutze gemacht. Diesmal aber passte im zweiten Abschnitt wenig zusammen, leisteten sich die Einheimischen viele Ungenauigkeiten. Die Schweizer hatten nicht nur kaum Torchancen - die beste vergab Calvin Thürkauf in der 35. Minute -, sie liessen zudem zwei Gegentreffer zum 0:2 (28.) zu. Vor dem 0:1 von Jakub Rychlovsky (26.) stimmte die Zuordnung vor Goalie Leonardo Genoni nicht, dem 0:2 von David Tomasek ging eine Strafe von Romain Loeffel wegen übertriebener Härte voraus.

Die Schweiz mit dem 1:2-Anschlusstreffer. Video: SRF

Im ersten Drittel hatten die Schweizer eine gute Leistung gezeigt. In der 13. Minute hätte Damien Riat nach einem Konter in Unterzahl das 1:0 erzielen müssen, er traf jedoch nach einem Querpass von Calvin Thürkauf aus kurzer Distanz den Puck nicht richtig. Zwei Minuten später vergab auch Denis Malgin aus nahezu identischer Position die Führung.

Zum Abschluss des Heimturniers treffen die Schweizer am Sonntag um 17 Uhr auf Olympiasieger Finnland, der die ersten zwei Partien ebenfalls verloren hat. (kat/sda)