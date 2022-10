Noch viele Probleme – digitale Bandenwerbung in der NHL sorgt für Ärger

Die NHL hat zu den Problemen bislang keine Stellung genommen. Vor der Saison sagte NHL-Marketingchef Keith Wachtel : «Es wird natürlich Leute geben, denen es zu Beginn nicht gefällt. Aber der Mensch gewöhnt sich an alles. Wir machen uns da keine Sorgen.» Auch wenn sich Fans auf allen Kanälen beschweren, ist schwer vorstellbar, dass die NHL am Konzept etwas ändern wird. Schliesslich bringen die digitalen Werbungen mehr Geld ein als herkömmliche Bandenwerbung.

Auch im Spiel zwischen den Toronto Maple Leafs und den Washington Capitals flackert die Bande zwischen dem Original in Toronto und der digitalen Washington-Version hin und her.

Doch die NHL schafft es nicht, auf die gleichen Qualitätsstandards zu kommen. In den ersten Spielen der Saison gab es in der vergangenen Woche immer wieder sichtbare Probleme mit den digitalen Werbungen. Im Spiel zwischen Edmonton und Vancouver kam es zu so starken Fehlfunktionen, dass die Spieler teilweise von den Werbungen «verschluckt» wurden.

Und für die TV-Zuschauer hat sich die NHL etwas ganz Besonderes ausgedacht: digitale Bandenwerbung. Bei Bandenwerbung in den Stadien handelt es sich meist um ziemlich lokale Werbung. Für die TV-Zuschauer beispielsweise aus Edmonton ist die lokale Werbung in Detroit aber eher nutzlos.

Die Bandenwerbung in den NHL-Stadien wird in den TV-Bildern neu digital ersetzt.

Die Bandenwerbung in den NHL-Stadien wird in den TV-Bildern neu digital ersetzt. Bild: keystone

Bayern schiesst Freiburg ab – Union gewinnt auch gegen Dortmund

Zur Pause führte der FC Augsburg gegen den FC Köln noch dank eines Treffers von Florian Niederlechner in der 14. Minute. Doch in der zweiten Halbzeit drehten die Hausherren so richtig auf. Allen voran Steffen Tigges, welcher mit dem FC Köln mit seinem Doppelpack den 3:2 Sieg sicherte. Beim FC Augsburg stand Ruben Vargas in der ersten Halbzeit auf dem Platz.