Egli und Smejkal gehen zu Boden. Bild: keystone

Hockey-Nati verliert auch gegen Tschechien – trotz phasenweiser Überlegenheit

Die Schweiz unterliegt Tschechien in Freiburg mit 1:2. Nach dem Anschlusstreffer durch Enzo Corvi wollte der Ausgleich nicht mehr gelingen.

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft verliert in Freiburg auch ihr zweites Spiel am Länderturnier im Rahmen der Euro Hockey Tour. Sie unterliegt Tschechien 1:2.

Alle Tore fielen erst ab der 50. Minute. Nach einem 0:2-Rückstand erzielte Enzo Corvi nach 56 Minuten das Tor für die Schweiz, als die Schweizer bereits den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler ersetzt hatten.

Zum Auftakt des Turniers verlor die Schweiz gegen Schweden in der Verlängerung. In der dritten und letzten Partie spielt die Mannschaft von Coach Patrick Fischer am Sonntag um 13 Uhr gegen Finnland. (ram/sda)

Hall of Fame eingeweiht Vor dem Anpfiff der Partie wurde die Hall of Fame von Swiss Ice Hockey offiziell eingeweiht. Sie umfasst rund 150 Persönlichkeiten aus der Geschichte des Schweizer Eishockeys, wovon 35 am Samstag persönlich zugegen waren, unter ihnen die Stanley-Cup-Sieger David Aebischer, Martin Gerber und Mark Streit.

Finnland – Schweden 3:4 n.P. Die Zusammenfassung des Nachmittags-Spiels. Video: SRF