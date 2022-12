«Ovi» präsentiert in der Kabine die Beute des Abends. Bild: keystone

Owetschkin knackt mit Hattrick die Marke von 800 NHL-Toren

Chicago Blackhawks – Washington Capitals 3:7

Philipp Kuraschew (Chicago): 2 Schüsse, TOI 16:56 Min.

Als erst dritter Spieler der Geschichte hat Alexander Owetschkin in der NHL 800 Tore erzielt. Dem Russen gelang beim hohen Sieg in Chicago ein Hattrick, um diesen Meilenstein zu erreichen. Dabei erzielte «Ovi» das 1:0 (nach 24 Sekunden) und das 2:0.

Das Jubiläums-Tor von Alexander Owetschkin. Video: streamable

«Das war grossartig», freute sich der 37-jährige Jubilar nach seinem 1305. Spiel der Regular Season. «Ohne meine Teamkollegen, ohne die Capitals-Organisation, ohne Fans, ohne meine Familie hätte ich diese Zahl niemals erreichen können.»

In absehbarer Zeit wird Owetschkin in der All-Zeit-Rangliste der besten NHL-Torschützen auf Rang 2 vorrücken: Gordie Howe liegt nur noch einen Treffer vor ihm. In Führung liegt Wayne Gretzky, dem 894 Treffer gelangen.

San Jose Sharks – Arizona Coyotes 3:2

Timo Meier (San Jose): 4 Schüsse, TOI 18:14 Min.

J.J. Moser (Arizona): 1 Schuss, TOI 16:07 Min.



Die San Jose Sharks und ihr Stürmer Timo Meier gewannen erstmals seit einem Monat wieder zwei Partien in Folge (3:2-Heimsieg gegen die Arizona Coyotes mit Janis Moser). Die Sharks stellen mit den 2 Punkten den Anschluss ans Mittelfeld wieder halbwegs her.

Toronto Maple Leafs – Anaheim Ducks 7:0

Denis Malgin (Toronto): 1 Schuss, TOI 11:09 Min.

Wesentlich besser präsentiert sich die Tabellensituation für die Toronto Maple Leafs. Beim 7:0-Erfolg über die Anaheim Ducks stand der Stürmer Denis Malgin 11 Minuten auf dem Eis. Die Maple Leafs schlossen nach Punkten zu den New Jersey Devils auf.

New Jersey Devils – Dallas Stars 1:4

Akira Schmid (New Jersey): 28 Paraden.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 2 Schüsse, TOI 17:23 Min.

Nico Hischier (New Jersey): 1 Schuss, TOI 20:11 Min.



Bei den erfolgsverwöhnten Teufeln mit Captain Nico Hischier, Verteidiger Jonas Siegenthaler und Goalie Akira Schmid ist der Faden gerissen. New Jersey bezog im eigenen Stadion beim 1:4 gegen die Dallas Stars die dritte Niederlage in Serie.

Nashville Predators – Edmonton Oilers 3:6

Roman Josi (Nashville): 2 Assists, 4 Schüsse, TOI 26:52 Min.

Nino Niederreiter (Nashville): 3 Schüsse, TOI 17:29 Min.​

Roman Josi liess sich als einziger Schweizer Spieler in der Nacht auf Mittwoch Skorerpunkte gutschreiben. Der Berner trat bei der 3:6-Niederlage gegen die Edmonton Oilers zweimal als Passgeber in Erscheinung. Der am Sonntag bei den Sports Awards 2022 zum «MVP des Jahres» gekürte Verteidiger steht nach 27 Partien bei 23 Skorerpunkten (6 Tore/17 Assists). Josi fehlt nur noch ein Punkt, um den Rekord von David Legwand zu egalisieren, der mit 566 Punkten der beste Skorer in der Geschichte der Predators ist.

Sein Team-Kollege Nino Niederreiter war bei der vierten Niederlage in Serie 18 Minuten auf dem Eis, verpasste aber mit den drei Schüssen aufs Tor den 11. Saisontreffer.

Die weiteren Schweizer

Der Schweizer Top-Skorer Kevin Fiala unterlag mit den Los Angeles Kings gleich 0:6 gegen die Buffalo Sabres. Auch die Columbus Blue Jackets mit Tim Berni erzielten gegen die Florida Panthers keinen Treffer (0:4). Ebenso die Detroit Red Wings mit Pius Suter verloren gegen die Carolina Hurricanes zu null (0:1). (ram/sda)