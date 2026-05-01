Erstmals in der Vereinsgeschichte ist Fribourg-Gottéron Meister – so feierten Teams und Fans. Bild: keystone

Bis in die Morgenstunden – so war die Partynacht von Meister Gottéron

Fribourg Gottéron hat sich am Donnerstagabend zum 1. Mal zum Schweizer-Hockey-Meister gekrönt. So lief die Partynacht der Fribourger.

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Fribourg Gottéron holt seinen ersten Titel in einem dramatischen Final in der Verlängerung des 7. Spiels in Davos. Nach dem Sieg steigt die Party auf dem Feld in Davos und in der Eishalle St. Leonhard in Freiburg. Dort verfolgten über 9000 Fans die entscheidende Partie, beim Public Viewing vor dem Stadion waren zusätzlich mehr als 20'000 Fans dabei.

Nach dem Siegtreffer von Lucas Wallmark brechen alle Dämme. Bild: keystone

In der BCF-Arena feiern die Freiburger ausgelassen. Video: SRF

Yannick Rathgeb feiert vor dem Gästesektor. Bild: keystone

Das Meisterfoto mit den mitgereisten Fans darf natürlich nicht fehlen. Bild: keystone

In der Kabine geht die Meisterfeier weiter...

Und zu Hause war ein ganzer Kanton in Aufruhr. Nach dem Sieg von Gottéron bildeten sich in Freiburg und in Bulle spontane Autokorsos mit mehreren Hundert Fahrzeugen.

Ganz Freiburg war da, um die Meisterhelden zu empfangen. Bild: keystone

Zwischen 7000 und 8000 Fans harrten danach vor dem Stadion aus, wie ein Klubverantwortlicher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erzählte, und warteten auf ihre Meisterhelden. Um 4.30 Uhr traf der Bus mit Spielern und Staff in der Heimat ein.

Die Meister werden von mehreren Tausend Fans empfangen. Video: SRF

Und endlich kommen die Spieler. Bild: keystone

Am glücklichsten waren alle natürlich für die abtretende Vereinslegende Julien Sprunger. Der Captain richtete bei der Feier einige Worte an die Fans: «Wir haben heute das schönste Kapitel der Geschichte unseres Vereins geschrieben! Und das war alles für euch!»

(car/nih)