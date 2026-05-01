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Fribourg Gottéron ist Meister – die besten Bilder von der Party

Die Fribourger Spieler mit Julien Sprunger feiern den Meistertitel mit dem Pokal nach ihrem Sieg gegen Davos in der Verlaengerung im siebten Eishockey Playoff Finalspiel der National League zwischen H ...
Erstmals in der Vereinsgeschichte ist Fribourg-Gottéron Meister – so feierten Teams und Fans.Bild: keystone

Bis in die Morgenstunden – so war die Partynacht von Meister Gottéron

Fribourg Gottéron hat sich am Donnerstagabend zum 1. Mal zum Schweizer-Hockey-Meister gekrönt. So lief die Partynacht der Fribourger.
01.05.2026, 08:3601.05.2026, 09:07

Fribourg Gottéron holt seinen ersten Titel in einem dramatischen Final in der Verlängerung des 7. Spiels in Davos. Nach dem Sieg steigt die Party auf dem Feld in Davos und in der Eishalle St. Leonhard in Freiburg. Dort verfolgten über 9000 Fans die entscheidende Partie, beim Public Viewing vor dem Stadion waren zusätzlich mehr als 20'000 Fans dabei.

Lucas Wallmark (HCFG) bejubelt den Siegtreffer im siebten Eishockey Playoff Finalspiel der National League zwischen HC Davos (HCD) und HC Fribourg-Gotteron (HCFG), am Donnerstag, 30. April 2026, in de ...
Nach dem Siegtreffer von Lucas Wallmark brechen alle Dämme.Bild: keystone
Das ganze Team stürmt aufs Eis und zu den Fans.
In der BCF-Arena feiern die Freiburger ausgelassen.Video: SRF
Und auch beim Public Viewing gibt es kein Halten mehr.
Die Fribourger Spieler mit Yannick Rathgeb feiern den Meistertitel mit dem Pokal nach ihrem Sieg gegen Davos in der Verlaengerung im siebten Eishockey Playoff Finalspiel der National League zwischen H ...
Yannick Rathgeb feiert vor dem Gästesektor.Bild: keystone
Die Fribourger Spieler mit Julien Sprunger feiern den Meistertitel mit dem Pokal nach ihrem Sieg gegen Davos in der Verlaengerung im siebten Eishockey Playoff Finalspiel der National League zwischen H ...
Das Meisterfoto mit den mitgereisten Fans darf natürlich nicht fehlen.Bild: keystone

In der Kabine geht die Meisterfeier weiter...

Und zu Hause war ein ganzer Kanton in Aufruhr. Nach dem Sieg von Gottéron bildeten sich in Freiburg und in Bulle spontane Autokorsos mit mehreren Hundert Fahrzeugen.

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Ganz Freiburg war da, um die Meisterhelden zu empfangen.Bild: keystone

Zwischen 7000 und 8000 Fans harrten danach vor dem Stadion aus, wie ein Klubverantwortlicher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erzählte, und warteten auf ihre Meisterhelden. Um 4.30 Uhr traf der Bus mit Spielern und Staff in der Heimat ein.

Die Meister werden von mehreren Tausend Fans empfangen.Video: SRF
Les joueurs fribourgeois avec le gardien Reto Berra celebrent leur premier titre de l&#039;histoire du club avec leurs supporters, apres leur victoire (3-2 a. p. ) contre le HC Davos, a l&#039;issue d ...
Und endlich kommen die Spieler.Bild: keystone
Die Spieler präsentieren den Fans den Pokal.

Am glücklichsten waren alle natürlich für die abtretende Vereinslegende Julien Sprunger. Der Captain richtete bei der Feier einige Worte an die Fans: «Wir haben heute das schönste Kapitel der Geschichte unseres Vereins geschrieben! Und das war alles für euch!»

(car/nih)

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