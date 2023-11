Vorne zaudern die Davoser, im Hintergrund jubelt Corban Knight über den vorentscheidenden Treffer zum 3:1. Bild: keystone

Früher Doppelschlag im Powerplay ebnet den Weg – SCB setzt Siegesserie gegen Davos fort

Der SC Bern feiert in der National League den vierten Sieg in Serie. Vor heimischem Publikum setzen sich die Berner am Mittwochabend 3:2 gegen Davos durch.

Am Ursprung der Davoser Niederlage stand eine 5-Minuten-Strafe gegen den Franzosen Enzo Guebey, der für seinen Check gegen Joshua Fahrni nach nicht einmal zwei Minuten sanktioniert wurde. Die Berner nutzten die Überzahl eiskalt aus und stellten die Weichen durch Corban Knight und Patrik Nemeth schon früh in die gewünschten Bahnen.

Davos' Enzo Guebey schubst Joshua Fahrni in die Bande und muss früh vom Eis. Bild: keystone

Für den 31-jährigen Schweden, der auf diese Saison hin von den Arizona Coyotes aus der NHL zu den Bernern stiess, bedeutete der erfolgreiche Schuss von der blauen Linie den ersten Treffer in der National League. In der Folge konnte Davos zwar zweimal verkürzen. Mit einem Punktgewinn sollte es für die Gäste aber nichts mehr werden.

Bern rückt durch den Sieg an das viertplatzierte Lausanne heran und weist mit einem Spiel in der Rückhand einen Zähler weniger auf als die Westschweizer. Davos verpasste es, sich nach dem Overtime-Sieg gegen Kloten in der Tabelle weiter nach oben zu orientieren. Die Bündner sind direkt hinter Meister Servette im 9. Rang klassiert.

Am Freitag kommt es in Davos erneut zum Aufeinander zwischen dem HCD und dem SCB.

Bern - Davos 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

14'945 Zuschauer. SR Borga/Mollard, Huguet/Meusy.

Tore: 3. Knight (Untersander, Lehmann/Powerplaytor) 1:0. 5. Nemeth (Moser, Ritzmann/Powerplaytor) 2:0. 21. (20:48) Nussbaumer (Stransky, Dahlbeck) 2:1. 37. Knight (Fahrni, Lehmann) 3:1. 47. Dahlbeck (Stransky, Nussbaumer) 3:2.

Strafen: keine gegen Bern, 3mal 2 plus 5 Minuten (Guebey) plus Spieldauer (Guebey) gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Kahun; Stransky.

Bern: Reideborn; Loeffel, Nemeth; Untersander, Kreis; Paschoud, Zgraggen; Kahun, Sceviour, Luoto; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Fahrni, Knight, Vermin; Fuss, Ritzmann, Moser; Schild.

Davos: Senn; Fora, Dahlbeck; Dominik Egli, Jung; Guebey, Näkyvä; Minder, Barandun; Wieser, Nordström, Knak; Ambühl, Corvi, Jurco; Stransky, Rasmussen, Nussbaumer; Frehner, Prassl, Peltonen.

Bemerkungen: Bern ohne Bader, Füllemann, Meile, Wüthrich (alle verletzt) und Honka (überzähliger Ausländer), Davos ohne Schneeberger (verletzt), Chris Egli (gesperrt) und Bristedt (krank). Davos ab 59:02 ohne Torhüter. (nih/sda)