Aufstieg perfekt! Ajoie schlägt den EHC Kloten in der Verlängerung



Bild: keystone

Aufstieg perfekt! Ajoie schlägt Kloten in der Verlängerung



Nach 28 Jahren kehrt der HC Ajoie in die höchste Schweizer Eishockeyliga zurück. Vor der Partie bestätigte Ligadirektor Denis Vaucher, dass die Jurassier im Siegesfall das 13. Team der nächsten National-League-Saison sein werden.

Matthias Joggi heisst der grosse Held des Abends. In der 72. Minute schoss er das Siegtor zum 5:4-Erfolg des HC Ajoie, welcher damit die Finalserie gegen den EHC Kloten mit 4:2 Siegen für sich entschied.

Volksfeststimmung in Pruntrut L’égalisation d’Ajoie, en direct de « pas loin de la patinoire fermée ». #RTSinfo pic.twitter.com/VnrQKN61T3 — cedadr (@Cedadr) April 28, 2021

40 Minuten lang ein Schlagabtausch

Ein spektakulärer Spielverlauf machte aus der Partie einen Thriller. Kloten ging schon nach 77 Sekunden durch Nicholas Steiner in Führung, doch mit einem Doppelschlag wendeten Thibault Frossard und Philip-Michel Devos (9./10.) die Partie zugunsten Ajoies.

🔴 Traumstart für den @EHC_Kloten_1934! Steiner bringt den EHCK gegen Ajoie in Spiel 6 früh in Führung pic.twitter.com/a3QeQwhDPt — MySportsCH (@MySports_CH) April 28, 2021

Was dem Heimteam gelang, glückte indes auch den Gästen. Andri Spiller (22.), Niki Altorfer (24.) und Robin Figren (29.) mittels einem umstrittenen Penalty sorgten für eine 4:2-Führung der Zürcher Unterländer. Lange hatte diese freilich nicht Bestand: Devos (30.) und sein langjähriger Sturmpartner Jonathan Hazen (33.) sorgten für Ajoies Ausgleich zum 4:4.

🔴Was für ein Spiel zwischen dem @EHC_Kloten_1934 & dem @HC_Ajoie_off!😍 Kloten ging zwischenzeitlich 4:2 in Führung, ehe Ajoie wieder ausglich! Hier der Penalty von Figren!#swissleague #playoffs2021 pic.twitter.com/yYuo0UYPGc — MySportsCH (@MySports_CH) April 28, 2021

Ligadirektor bestätigt Aufstieg

Im dritten Drittel fielen keine weiteren Treffer, was zu einem wesentlichen Teil an den Goalies lag, Tim Wolf (Ajoie) und Dominic Nyffeler. So musste erstmals in dieser Finalserie eine Verlängerung entscheiden.

Wird Ajoie überhaupt aufsteigen? Vor dem heutigen Spiel wurde nochmals eifrig darüber diskutiert, ob die Jurassier bei einem Erfolg über Kloten auf die Promotion in die National League verzichten würden. Ligadirektor Denis Vaucher betonte jedoch bei «MySports» vor der Partie: «Wenn Ajoie heute gewinnt, gibt es einen Aufsteiger.» Einziger Vorbehalt sei, wie bei allen Klubs, die Erteilung einer Lizenz.

Kloten bleibt damit eine weitere Saison in der Zweitklassigkeit. Vor drei Jahren waren die «Flieger» in der Liga-Qualifikation am B-Meister Rapperswil-Jona gescheitert – in der Verlängerung des siebten Finalspiels. (ram)

Ajoie - Kloten 5:4 (2:1, 2:3, 0:0, 1:0) n.V.

50 Zuschauer. - SR Müller/Dipietro, Huguet/Wermeille.

Tore: 2. Steiner (Marchon) 0:1. 9. Frossard (Frei, Birbaum) 1:1. 10. Devos (Hazen, Schmutz) 2:1. 22. Spiller (Meyer, Kindschi/Ausschluss Frei) 2:2. 24. Altorfer (Faille) 2:3. 29. Figren (Ausschluss Ganz!) 2:4 (Penalty). 30. Devos (Rouiller, Hazen/Ausschluss Kellenberger) 3:4. 33. Hazen (Hauert, Devos) 4:4. 72. (71:17) Joggi 5:4.

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

Ajoie: Wolf; Rouiller, Pouilly; Birbaum, Hauert; Aebischer, Eigenmann; Hazen, Devos, Schmutz; Frei, Frossard, Huber; Camichel, Mäder, Joggi; Muller, Macquat, Schnegg; Roberts.

Kloten: Nyffeler; Back, Kindschi; Gian Janett, Ganz; Gähler, Bartholet; Ganz, Steiner; Knellwolf, Kellenberger, Marchon; Spiller, Meyer, Altorfer; Figren, Faille, Forget; Simek, Füglister, Obrist; Leone.

Bemerkungen: Ajoie ohne Casserini (verletzt), Kloten ohne Brace (überzähliger Ausländer). - Timeout Ajoie (24.). (sda)

