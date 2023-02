Dieses Dress wird Simon Bodenmann auch nächste Saison tragen. Bild: www.imago-images.de

Jetzt also doch – ZSC Lions verlängern mit Routinier Bodenmann

Simon Bodenmann wird seine Laufbahn bei den ZSC Lions fortsetzen. Der 34-jährige Stürmer hat einen Vertrag über ein weiteres Jahr unterschrieben.

Die Karriere von Simon Bodenmann geht weiter. Und das an dem Ort, an dem er seit 2018 sein Geld verdient. In Zürich. Bei den ZSC Lions.

Das ist nicht selbstverständlich. Denn die Lions hatten offiziell bestätigt, Bodenmann keinen neuen Vertrag mehr zu geben. Der derzeit gültige Kontrakt läuft noch bis Ende Saison. Es liefen Verhandlungen mit anderen Klubs, im Raum standen besonders der Ex-Klub EHC Kloten und der HC Lugano.

Doch dann drehte der im März 35 Jahre alt werdende Stürmer auf. Bodenmann schoss Tor um Tor, bis er zum besten Schweizer Torschützen des aktuellen Tabellendritten wurde. Und so kam es, dass die Zürcher es sich noch einmal überlegten.

Wie watson-Eismeister Klaus Zaugg weiss, haben diese Überlegungen zu einem Meinungsumschwung geführt. Die ZSC Lions möchten nicht auf einen Simon Bodenmann in dieser Verfassung verzichten. Der frühere Nationalspieler – einer der Schweizer Silberhelden 2013 – hat einen neuen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. Die offizielle Bestätigung steht noch aus. (ram)