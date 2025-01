Heute Abend liegt Dario Wüthrichs Fokus auf dem Eishockey. Bild: www.imago-images.de

Ambris Wüthrich spielt für tote Freundin: «Wünsche mir ‹La Montanara› für Sophie»

Dario Wüthrich vom HC Ambri-Piotta hat traurige Weihnachten hinter sich. Einen Tag vor Heiligabend starb seine Partnerin, die Snowboarderin Sophie Hediger. Heute will der Eishockeyspieler wieder auflaufen.

Mehr «Sport»

Wenn Ambri-Piotta heute Abend (19.45 Uhr) gegen die SCL Tigers antritt, wird auch Dario Wüthrich auf dem Eis stehen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn der 25-jährige Verteidiger trauert um seine Freundin: Die Boardercrosserin Sophie Hediger kam einen Tag vor Heiligabend bei einem Lawinenunglück oberhalb von Arosa ums Leben.

Wüthrich äusserte sich am Donnerstagnachmittag in einem Brief, den der Klub veröffentlichte. Er habe sich entschlossen, gegen Langnau zu spielen, schreibt der Eishockeyprofi. «Meine Familie und die Verwandten meiner geliebten Sophie werden mich in Ambri unterstützen und mir nahe sein.»

Sophie Hediger beim Weltcup in Cervinia vor drei Wochen. Bild: www.imago-images.de

Die Familie und er seien davon überzeugt, dass Sophie es gewollt hätte, dass er für Ambri alles gebe. Gemeinsam mit der Mannschaft wolle er deshalb heute im Gedenken an Sophie Hediger spielen und ein gutes Spiel machen.

«Mein Wunsch ist es, im Falle eines Sieges, Sophie ‹La Montanara› zu widmen», hält Wüthrich weiter fest. Die Fans der Biancoblù stimmen «Das Lied der Berge» jeweils bei einem Sieg ihrer Lieblinge an. «Das Lied passt sehr gut für meine Sophie, die leider nicht mehr bei uns ist, aber sicher mit uns singen wird, wo auch immer sie ist», schreibt Dario Wüthrich in seinem Brief.

Sophie Hediger war Mitglied der Snowboardcross-Nationalmannschaft und nahm 2022 an den Olympischen Spielen in Peking teil. Im vergangenen Winter hatte sie ihre ersten zwei Podestplätze im Weltcup erreicht. Ihr Traum war es, an der Heim-WM in St. Moritz im März eine Medaille zu gewinnen. Hediger wurde 26 Jahre alt. (ram)