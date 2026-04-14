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NHL: Josi verpasst Playoffs mit Nashville und dürfte an Heim-WM kommen

Roman Josi et les Predators ne joueront pas les play-off
Roman Josi und die Nashville Predators werden in den NHL-Playoffs nicht dabei sein.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Weg frei für die Heim-WM: Roman Josi verpasst die Playoffs mit Nashville definitiv

14.04.2026, 07:2214.04.2026, 07:41

Nashville – San Jose 2:3

Roman Josi (NSH), 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Block, 25:48 TOI
Philipp Kurashev (SJ) war nicht im Aufgebot.​

Die Nashville Predators um Captain Roman Josi verpassen die NHL-Playoffs endgültig. Die Predators unterliegen den San Jose Sharks zu Hause 2:3 und haben keine Chance mehr, die Los Angeles Kings abzufangen.

Der Sieg blieb auch für San Jose folgenlos. Die Sharks, bei denen Philipp Kurashev zum zwölften Mal in Serie fehlte, können wie Nashville maximal noch 88 Punkte erreichen. Josi bereitete den Anschlusstreffer zum 2:3 eine Minute vor Schluss vor, doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

Video: YouTube/NHL

Seattle – Los Angeles 3:5

Kevin Fiala (LA) fehlte verletzt.

Die Los Angeles Kings ohne den verletzten Kevin Fiala lösten ihr Playoff-Ticket dank eines starken Endspurts. Beim fünfte Sieg in Folge gegen die Seattle Kraken festigten sie mit dem 89. Punkt Platz 8 in der Western Conference. Rechnerisch liegt sogar noch der 4. Rang drin, da die Teams zwischen Platz 4 und 8 nur vier Punkte trennen.

Video: YouTube/NHL
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Vegas – Winnipeg 6:2

Nino Niederreiter (WPG), 1 Schuss, 1 Check, 12:22 TOI
Akira Schmid (VGK) war nicht im Aufgebot.

Den 4. Rang belegen die Vegas Golden Knights. Beim 6:2 gegen die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter blieb das Schweizer Duell aus, weil die Knights zum elften Mal in Folge ohne Goalie Akira Schmid antraten. Im Duell des Vierten gegen den Zwölften der Western Conference blieb Niederreiter ohne Skorerpunkt, womit er nun seit acht Spielen auf eine Torbeteiligung wartet. In den Playoffs werden lediglich die Golden Knights dabei sein, Winnipeg hat keine Chance mehr.

Tampa Bay – Detroit 4:3 n. V.

Janis Moser (TB), 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Block, 22:10 TOI

Die Tampa Bay Lightning feierten im Kampf um die vorderen Plätze in der Eastern Conference einen wichtigen Sieg. Auch dank eines Assists von Janis Moser zum zwischenzeitlichen 3:1 setzte sich Tampa Bay gegen die Detroit Red Wings durch. Für die Entscheidung sorgte Nikita Kutscherow nach 27 Sekunden in der Verlängerung.

Video: YouTube/NHL

St. Louis – Minnesota 6:3

Pius Suter (STL), 1 Schuss, 2 Checks, 14:36 TOI

Die St. Louis Blues mit Pius Suter setzten sich gegen Minnesota Wild 6:3 durch. In den Kampf um die Playoffs können die Blues aber nicht mehr eingreifen.

Video: YouTube/NHL

Toronto – Dallas 5:6

Lian Bichsel (DAL) war nicht im Aufgebot.

Die Dallas Stars feierten ohne den überzähligen Lian Bichsel eine verrückte Aufholjagd. Die Gäste holten in Toronto erst einen 0:3-Rückstand auf und drehten dann zwischen der 49. und der 55. Minute einen 3:5-Rückstand in eine 6:5-Führung. Der beste Spieler war Mavrik Bourque, der drei Tore – darunter den Siegtreffer – erzielte. Auswirkungen auf den Tabellenplatz hat dies keine. Dallas stand schon als Zweiter der Western Conference fest.

Video: YouTube/NHL
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Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
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