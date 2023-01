NHL: Hischier leitet mit Assist die Devils-Wende gegen Erzrivalen ein

Captain Nico Hischier im Einsatz gegen die New York Rangers. Bild: keystone

Hischier leitet mit Assist die Devils-Wende gegen die Erzrivalen ein

Die New Jersey Devils lassen derzeit in der NHL Sieg und Niederlage abwechseln. Nach dem 3:5 gegen die St. Louis Blues besiegen sie am Samstag ihre Nachbarn, die New York Rangers, 4:3 nach Verlängerung.

Lange sah es nicht gut aus. Die Devils gerieten 1:3 in Rückstand, obwohl sie das Spielgeschehen dominierten. Doch Captain Nico Hischier stand am Ursprung der Wende und assistierte beim 2:3 in der 29. Minute.Es war der 38. Skorerpunkt des Captains in dieser Saison (18 Tore, 20 Assists).

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Jack Hughes glich wenige Augenblicke später aus. Und in der Verlängerung war es Verteidiger Damon Severson, der denn Puck in der eigenen Zone gewann und Rangers-Goalie Igor Shesterkin im Gegenzug bezwingen konnte. Jonas Siegenthaler stand fast 22 Minuten auf dem Eis und blockte zwei Schüsse. Akira Schmid wurde nach dem kurzen Gastspiel beim letzten Spiel wieder in die AHL geschickt. (abu/sda)