Devils spielen noch ohne Timo Meier und verlieren, Niederreiter mit Skorerpunkt

New Jersey Devils – Vegas Golden Knights 3:4

Die New Jersey Devils kassieren noch ohne Neuzugang Timo Meier die erste Niederlage nach drei Siegen. Sie unterliegen in der NHL den Vegas Golden Knights auswärts mit 3:4 nach Penaltys.

Adin Hill, der Goalie der Golden Knights, musste 46 Schüsse für den Sieg parieren, acht davon in der Verlängerung. New Jerseys Schweizer Goalie Akira Schmid wehrte 24 Schüsse ab; im Penaltyschiessen sorgte der vierte Versuch der Mannschaft aus Las Vegas, der einzige, den Schmid nicht stoppen konnte, für die Entscheidung. Schmids Teamkollegen Nico Hischier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkt. Timo Meier wurde angeschlagen noch nicht eingesetzt, er könnte am Sonntag bei den Arizona Coyotes zu seinem Debüt für die Devils kommen.

Winnipeg Jets – Edmonton Oilers 3:6

Der ebenfalls transferierte Nino Niederreiter kam für die Winnipeg Jets bei der 3:6-Niederlage bei den Edmonton Oilers zum ersten Skorerpunkt. Der Churer Stürmer war am 2:6 im Powerplay mit der Puckeroberung und dem entscheidenden Pass auf Topskorer Mark Scheifele beteiligt. Chancen auf den Sieg hatten die Kanadier nicht: Schon zur Spielmitte lagen sie 0:4 zurück.

Arizona Coyotes – Carolina Hurricanes 1:6

Auch Janis Moser kam zu einer klaren Niederlage und einem Skorerpunkt. Beim 1:6 daheim gegen die Carolina Hurricanes hatte er beim 1:3 seinen Stock im Spiel. Nach 62 Partien steht der 23-jährige Verteidiger bei 23 Skorerpunkten. (saw/sda)