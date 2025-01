Niko Ojamaeki (EHC Kloten) feiert seinen Penaltytreffer. Bild: keystone

Bittere Niederlage für die Lions in Kloten – Davos siegt erstmals nach 6 Niederlagen

Kloten – Zürich 5:4

Die ZSC Lions verlieren trotz einer 4:1-Führung auch das dritte Spiel unter dem neuen Headcoach Marco Bayer. Der Titelverteidiger unterliegt im Zürcher Derby in Kloten 4:5 nach Penaltyschiessen.

Sven Andrighetto (ZSC Lions) gegen Steve Kellenberger (EHC Kloten). Bild: keystone

Kloten - ZSC Lions 5:4 (1:2, 0:1, 3:1, 0:0) n.P.

7015 Zuschauer.

SR Hürlimann/Stricker, Cattaneo/Schlegel.

Tore: 15. Andrighetto (Kukan) 0:1. 19. (18:48) Aaltonen (Niku/Powerplaytor) 1:1. 20. (19:38) Lammikko (Marti/Unterzahltor!) 1:2. 40. (39:52) Zehnder 1:3. 42. Andrighetto (Kukan, Grant/bei 5 gegen 3) 1:4. 49. Sataric (Smirnovs) 2:4. 58. Ramel (Niku, Aaltonen) 3:4 (ohne Torhüter). 60. (59:27) Ojamäki 4:4 (Penalty).

Penaltyschiessen: Ramel 1:0, Andrighetto -; Ojamäki -, Malgin 1:1; Smirnovs 2:1, Rohrer 2:2; Audette -, Frödén -; Meyer 3:2, Lammikko -.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Kloten, 5mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Aaltonen; Grant.

Kloten: Waeber; Niku, Profico; Grégoire, Wolf; Sidler, Steve Kellenberger; Sataric; Ojamäki, Aaltonen, Audette; Meyer, Ramel, Schreiber; Weibel, Schäppi, Derungs; Rehak, Smirnovs, Meier; Keller.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Marti; Kukan, Geering; Trutmann, Lehtonen; Schwendeler; Frödén, Lammikko, Zehnder; Sigrist, Malgin, Andrighetto; Rohrer, Grant, Balcers; Baltisberger, Baechler, Riedi; Olsson.

Bemerkungen: Kloten ohne Aebi, Diem, Morley, Simic und Steiner (alle verletzt), ZSC Lions ohne Hollenstein (verletzt) und Kinnunen (überzähliger Ausländer). Kloten von 56:32 bis 57:16, 57:25 bis 57:50 und 57:56 bis 59:27 ohne Torhüter.

Davos – Rapperswil-Jona 5:3

Das viertklassierte Davos kam mit einem 5:3 gegen die Rapperswil-Jona Lakers zum ersten Sieg nach sechs Niederlagen.

Simon Knak (HC Davos) jubelt nach seinem 3:0-Treffer. Bild: keystone

Davos - Rapperswil-Jona Lakers 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

3875 Zuschauer.

SR Wiegand/Ströbel, Obwegeser/Nater.

Tore: 10. Dahlbeck (Frehner, Tambellini) 1:0. 20. (19:32) Stransky (Ryfors/Powerplaytor) 2:0. 21. (20:33) Knak (Barandun) 3:0. 29. Strömwall (Rask) 3:1. 33. Rask (Strömwall, Lammer/Powerplaytor) 3:2. 41. (40:55) Ryfors (Tambellini, Frehner) 4:2. 51. Strömwall (Wetter) 4:3. 60. (59:04) Knak (Corvi) 5:3 (ins leere Tor).

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Tambellini; Moy.

Davos: Hollenstein; Andersson, Barandun; Honka, Dahlbeck; Guebey, Jung; Müller; Stransky, Corvi, Knak; Frehner, Ryfors, Tambellini; Kessler, Egli, Lemieux; Parrée, Ambühl, Nussbaumer; Wieser.

Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs; Maier, Holm; Baragano, Nardella; Capaul, Jelovac; Henauer; Strömwall, Rask, Wetter; Moy, Fritz, Jensen; Wick, Dünner, Lammer; Hofer, Taibel, Zangger.

Bemerkungen: Davos ohne Fora, Gross, Nordström und Zadina (alle verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Albrecht, Djuse, Larsson, Quinn (alle verletzt) und Aberg (überzähliger Ausländer). Rapperswil-Jona Lakers von 57:50 bis 59:04 ohne Torhüter.

Biel – Lugano 2:1

Der EHC Biel feiert den ersten Sieg im neuen Jahr. Die Seeländer setzen sich im Kellerduell gegen Lugano dank eines späten Treffers 2:1 durch.

Es ist ein Duell zweier Teams, die in der bisherigen Saison in der National League unter ihren eigenen Erwartungen spielen. Wenn sich Biel und Lugano in ihrem 34. Auftritt in dieser Saison als 11. und 13. der Tabelle gegenüber stehen, machen die Leute weder im Seeland noch im Sottoceneri Freudensprünge.

Insofern überraschte es kaum, sahen die gut 5000 Fans am Dienstag in der Bieler Arena keine Partie, die sich vor einer Vielzahl an Chancen kaum hätte erwehren können. Die Tessiner, in diesem Jahr bisher mit einer ausgeglichenen Bilanz von je einem Sieg und einer Niederlage, starteten engagierter in die Begegnung. Richtig in Bedrängnis brachte der HCL Harri Säteri im Gehäuse der Bieler indes nicht.

Toni Rajala (r.) und Fabio Hofer (beide EHCB) feiern den Treffer zum 2:1. Bild: keystone

Vielmehr war es dessen Gegenüber Niklas Schlegel, der vor Spielhälfte ein erstes Mal hinter sich greifen musste. Anthony Greco erwischte den Lugano-Goalie mit einem harten Abschluss in der nahen Ecke. Für den Amerikaner war es das zweite Tor in dieser Saison. Und damit die Bieler den ersten Sieg in diesem Kalenderjahr sichern konnten, waren sie auf einen Spieler angewiesen, der ebenfalls zum zweiten Mal in dieser Saison einen persönlichen Treffer erzielte.

Robin Grossmann traf zwei Minuten vor dem Ende, erneut liess sich Schlegel von einem harten Distanzschuss erwischen. Luca Fazzinis 16. Saisontor, das zu Beginn des dritten Drittels bei Lugano die Hoffnung auf einen Punktgewinn zurückgebracht hatte, verkam so zur Randnotiz.

Biel - Lugano 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

5571 Zuschauer.

SR Stolc (SVK)/Mollard, Bürgy/Meusy.

Tore: 25. Greco (Kneubuehler, Säteri) 1:0. 42. Fazzini (Alatalo) 1:1. 58. Grossmann 2:1.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Biel, 3mal 2 Minuten gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Rajala; Carr.

Biel: Säteri; Stampfli, Yakovenko; Burren, Grossmann; Delémont, Zryd; Christe; Hofer, Andersson, Sallinen; Sablatnig, Tanner, Rajala; Greco, Nicolas Müller, Kneubuehler; Cattin, Luca Christen, Cunti; Villard.

Lugano: Schlegel; Aebischer, Dahlström; Pulli, Guerra; Jesper Peltonen, Alatalo; Meile; Fazzini, Arcobello, Carr; Cormier, Thürkauf, Sekac; Aleksi Peltonen, Zohorna, Marco Müller; Reichle, Verboon, Patry; Zanetti.

Bemerkungen: Biel ohne Blessing, Brunner, Bärtschi, Haas, Lööv (alle verletzt), Bachofner, Janett (beide krank) und Heponiemi (überzähliger Ausländer), Lugano ohne Joly, Morini, Mirco Müller, van Pottelberghe (alle verletzt), Canonica (krank) und Huska (überzähliger Ausländer). Lugano von 58:20 bis 58:59 und ab 59:27 ohne Torhüter.

Genf – Bern 2:3

Die Berner gewannen bei Genève-Servette 3:2 und liegen nun noch fünf Punkte hinter dem LHC. Zwei Zähler dahinter folgt der ZSC, der allerdings drei Partien weniger ausgetragen hat wie die beiden Topteams.

Joel Vermin (SCB) und Alessio Bertaggia (GSHC) kämpfen um den Puck. Bild: keystone

Genève-Servette - Bern 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

5671 Zuschauer.

SR Ruprecht/Fonselius (FIN), Stalder/Gurtner.

Tore: 11. Simon Moser (Kreis) 0:1. 14. Ritzmann (Loeffel, Schläpfer) 0:2. 37. Praplan 1:2. 53. Czarnik (Merelä, Loeffel) 1:3. 60. (59:38) Hartikainen (Lennström, Manninen) 2:3 (ohne Torhüter).

Strafen: keine gegen Genève-Servette, 1mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Manninen; Czarnik.

Genève-Servette: Mayer; Le Coultre, Vatanen; Chanton, Berni; Karrer, Lennström; Jacquemet; Granlund, Manninen, Hartikainen; Timashov, Jooris, Praplan; Miranda, Pouliot, Bertaggia; Loosli, Cavalleri, Völlmin.

Bern: Wüthrich; Untersander, Kreis; Loeffel, Klok; Vermin, Kindschi; Füllemann; Simon Moser, Bader, Scherwey; Merelä, Czarnik, Ejdsell; Kahun, Baumgartner, Marchon; Schild, Ritzmann, Schläpfer.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Descloux, Hischier, Richard, Rod (alle verletzt) und Raanta (überzähliger Ausländer), Bern ohne Lehmann, Lindholm (beide verletzt) und Nemeth (krank). Genève-Servette ab 57:20 ohne Torhüter.

Ambri – Fribourg 2:1

Fribourg verlor im vierten Meisterschaftsspiel unter Trainer Lars Leuenberger mit 1:2 nach Penaltyschiessen bei Ambri-Piotta erstmals.

Dominic Zwerger (HCAP) auf der Bank. Bild: keystone

Ambri-Piotta - Fribourg-Gottéron 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) n.P.

6098 Zuschauer.

SR Piechaczek (GER)/Kaukokari (FIN), Fuchs/Altmann.

Tore: 9. Bürgler (De Luca) 1:0. 38. Sörensen (De la Rose, Wallmark/Powerplaytor) 1:1.

Penaltyschiessen: Rathgeb -, Heed -; Bertschy -, Bürgler -; Sörensen 0:1, Kubalik -; Vey -, Maillet -; Wallmark -, DiDomenico 1:1; DiDomenico -, Sörensen -; Kubalik -, Wallmark -; DiDomenico 2:1, Sörensen -.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 1mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Kubalik; Wallmark.

Ambri-Piotta: Senn; Heed, Terraneo; Zgraggen, Curran; Wüthrich, Isacco Dotti; Zaccheo Dotti; DiDomenico, Maillet, Kubalik; Bürgler, Kostner, De Luca; Grassi, Heim, Müller; Muggli, Landry, Hedlund; Zwerger.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Jecker; Sutter, Streule; Diaz, Dufner; Rathgeb; Nicolet, Wallmark, Sörensen; Bertschy, Vey, Lilja; Sprunger, De la Rose, Marchon; Mottet, Walser, Gerber; Etter.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Douay (verletzt) und Virtanen (krank), Fribourg-Gottéron ohne Schmid (verletzt) und Borgman (überzähliger Ausländer).

Ajoie – Langnau 1:0

Der Tabellenletzte Ajoie setzte sich gegen die SCL Tigers 1:0 durch.

Langnaus enttäuschte Spieler nach dem Qualifikationsspiel. Bild: keystone

Ajoie - SCL Tigers 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

3840 Zuschauer.

SR Gerber/Hungerbühler, Duc/Francey.

Tor: 27. Hazen (Pedretti, Devos) 1:0.

Strafen: je 6mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Nättinen; Rohrbach.

Ajoie: Conz; Honka, Fey; Scheidegger, Fischer; Nussbaumer, Maurer; Thiry, Pilet; Palve, Bellemare, Nättinen; Hazen, Devos, Pedretti; Robin, Garessus, Bozon; Sopa, Romanenghi, Veckaktins.

SCL Tigers: Charlin; Zanetti, Riikola; Saarijärvi, Meier; Guggenheim, Paschoud; Cadonau; Saarela, Kristof, Mäenalanen; Rohrbach, Flavio Schmutz, Pesonen; Berger, Fahrni, Allenspach; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Julian Schmutz.

Bemerkungen: Ajoie ohne Frossard, Patenaude, Rundqvist, Reto Schmutz, Turkulainen (alle verletzt) und Brennan (überzähliger Ausländer), SCL Tigers ohne Baltisberger und Malone (beide verletzt). SCL Tigers ab 58:40 ohne Torhüter.

(hkl/sda)