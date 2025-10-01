bedeckt
Eishockey

Der SC Bern trennt sich von Trainer Jussi Tapola und seinem Assistenten

Head Coach Jussi Tapola (SCB) im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem SC Bern und dem HC Fribourg Gotteron, am Dienstag, 30. September 2025 in der PostFinance Arena in Bern. ...
Jussi Tapola ist nicht mehr Trainer beim SC Bern.Bild: keystone

Nach Debakel gegen Gottéron: Der SC Bern trennt sich von Trainer Jussi Tapola

01.10.2025, 10:1901.10.2025, 10:30

Die 1:5-Pleite zuhause gegen Fribourg-Gottéron nach einem sonst schon schwachen Saisonstart hat Konsequenzen: Der SC Bern trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Jussi Tapola und seinem Assistenten Pasi Puistola. Interimistisch übernimmt der bisherige Assistenztrainer Patrick Schöb die Leitung der ersten Mannschaft.

Instagram-Story: Der SC Bern trennt sich von Cheftrainer Jussi Tapola.
Der SCB kommuniziert die Trennung auf Instagram.Bild: screenshot instagram

«Leider mussten wir feststellen, dass die sportliche Entwicklung seit Saisonstart nicht unseren Erwartungen entspricht», erklärt der Berner Sportdirektor Martin Plüss den Entscheid.

Jussi Tapola stand seit der Saison 2023/24 an der Bande des SCB. In seiner ersten Saison erreichte er mit dem Team den fünften Platz. In der darauffolgenden Spielzeit führte er den SCB auf Rang drei der National League und sicherte damit die direkte Qualifikation für die Champions Hockey League. Pasi Puistola stiess hingegen erst zu Beginn der laufenden Spielzeit zum Trainerteam des SCB. (abu)

Update folgt.

Auf Facebook teilenAuf X teilen
