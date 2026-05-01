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HCD-Fans verhöhnten titelloses Fribourg – nun schlug Karma zu

XXXXX, im Eishockey Spiel der National League zwischen HC Davos, HCD und HC Fribourg-Gotteron, HCFG, am Sonntag, 01. Februar 2026 , in der zondacrypto-Arena in Davos. (KEYSTONE/Juergen Staiger).
«Wie viele Meistertrikots besitzt Gottéron?», stand zu einer Choreo des HC Davos im Februar.Bild: keystone

HCD-Fans verhöhnten titelloses Fribourg – nun fliegt ihnen die Choreo um die Ohren

01.05.2026, 15:3101.05.2026, 15:31

Jahrelang wurde Fribourg-Gottéron als die «Titellosen» verspottet. Eher würde die Hölle zufrieren, als dass die Drachen Meister würden. Als Beweis dafür wurden unter anderem die fünf verlorenen Playoff-Finals angeführt. Doch damit ist nun fertig. Denn am gestrigen Donnerstagabend krönte sich Fribourg-Gottéron tatsächlich zum ersten Mal in seiner fast 90-jährigen Geschichte zum Schweizer Meister.

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Womöglich tragen die Fans des Finalgegners eine Mitschuld daran, dass Fribourg den Fluch besiegen und endlich einmal einen Playoff-Final gewinnen konnte. Denn die Anhängerschaft des HC Davos stachelte im Februar mit einer Choreo womöglich die Hockey-Götter an.

Als die Gottéron-Fans für das Auswärtsspiel vom 1. Februar 2026 in Davos zur Mottofahrt aufriefen und die Mitreisenden aufforderten, im Trikot nach Graubünden zu kommen, reagierten die HCD-Fans mit einer Choreo. Darauf waren zwischen mehreren Pokalen die Trikots, die beim Gewinn der 31 Meistertitel getragen wurden, abgebildet. Darunter stand auf einem Banner: «Wie viele Meistertrikots besitzt Gottéron?» Ausserdem war zweimal «Fuck you» zu lesen, wobei die Wörter einen Mittelfinger bildeten.

Damals lautete die Antwort zwar noch «null», doch drei Monate später holte sich Fribourg-Gottéron ausgerechnet im Davoser Eisstadion die erste Meisterschaft. Und verfügt damit nun auch über ein erstes Meistertrikot. Wenn da mal nicht die Hockey-Götter ihre Finger im Spiel hatten. (nih)

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