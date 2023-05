Die Schweizer-Spieler feiern den Sieg gegen Kanada. Bild: keystone

Schweiz nach WM-Sieg gegen Kanada auf dem Weg zum Gruppensieg

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt auch ihr fünftes Gruppenspiel an der Weltmeisterschaft in Riga – 3:2 gegen den Rekord-Weltmeister Kanada.

Spätestens nach dem ersten Turniertor des 39-jährigen Oldies Andres Ambühl zum 3:1 verwandelte sich die Arena Riga acht Minuten vor Schluss in eine Festhütte in Rot-Weiss. Nach dem 3:2 blieben noch dreieinhalb Minuten Bangen. Die Schweiz gewann ihr 14. WM-Gruppenspiel in Folge und ist auf bestem Weg, wie im vergangenen Jahr Gruppensieger zu werden. Sie weist damit auch nach fünf Spielen das Punktemaximum von 15 Punkten auf und steht vorzeitig im Viertelfinal.

Ambühl trifft zum 3:1. Video: SRF

Die schon zuvor attraktive Partie in einer endlich einmal stimmungsvollen Arena mit rund 8000 lautstarken Schweizer Fans nahm bei Spielmitte so richtig Fahrt auf – mit einer groben kanadischen Unsportlichkeit als Auslöser. Joe Veleno trat Nino Niederreiter im Kampf auf der Bande mit der Kufe auf den Unterschenkel. Der Schweizer Captain revanchierte sich und musste als Einziger auf die Strafbank.

Kanada geht in Führung. Video: SRF

Im Powerplay gelang Kanadas Captain Tyler Toffoli im dritten Anlauf die kanadische Führung. Die Reaktion der Schweizer fiel allerdings überzeugend aus. Nur vier Minuten nach dem Rückstand liess Nico Hischier, der Anfang Woche eingeflogene Star der New Jersey Devils, seine enorme Klasse aufblitzen. Der Oberwalliser umkurvte zwei Gegenspieler wie Slalom-Ass Ramon Zenhäusern und glich für die Schweizer aus. Genau drei Minuten vor Drittelsende brachte Dario Simion das Team von Patrick Fischer verdient in Führung.

Hischier trifft zum Ausgleich Video: SRF

Die Führung durch Simion. Video: SRF

Die Schweizer hatten das erste Drittel klar dominiert (16:6 Schüsse), jedoch nichts Zählbares herausgeholt. Im mittleren Abschnitt brauchte es dann allerdings ein paar gute Paraden von Goalie Leonardo Genoni, um im Spiel zu bleiben.

Kanada - Schweiz 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Riga. - 8234 Zuschauer. - SR Björk/Frandsen (SWE/DEN), Hautamäki/Ondracek (FIN/CZE).

Tore: 30. Toffoli (Laughton, Quinn/Ausschluss Niederreiter) 1:0. 34. Hischier (Fora, Fiala) 1:1. 38. Simion (Marti, Haas) 1:2. 53. Ambühl (Niederreiter, Corvi) 1:3. 57. Carcone (Hunt, Neigbours) 2:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kanada, 2mal 2 Minuten gegen Schweiz.

Kanada: Montembeault; Weegar, Middleton; Joseph, Myers; Hunt, Bear; Barron; Quinn, Laughton, Crouse; Blais, Veleno, Lucic; Carcone, McBain, Neigbours; Fantilli, Glass, Toffoli; Krebs.

Schweiz: Genoni; Kukan, Siegenthaler; Glauser, Moser; Loeffel, Marti; Fora; Malgin, Hischier, Fiala; Ambühl, Corvi, Niederreiter; Simion, Haas, Miranda, Bertschy, Richard, Herzog; Riat.

Bemerkungen: Schweiz ohne van Pottelberghe (Ersatzgoalie), Thürkauf (verletzt), Mayer, Senteler und Geisser (alle überzählig). 60. Timeout Kanada, Kanada ab 58:08 ohne Torhüter -

Schüsse: Kanada 29 (6-15-8), Schweiz 26 (16-6-4).

Powerplay-Ausbeute: Kanada 1/2, Schweiz 0/3. (mom/sda)