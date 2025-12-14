Die Schweizerinnen schlagen Tschechien und sind Weltmeister. Bild: www.imago-images.de

Erstmals seit 2005: Die Unihockey-Nati schlägt Tschechien und ist Weltmeister

Das Unihockey-Nationalteam der Frauen holt an der WM in Ostrava Gold. Den Final gegen die tschechischen Gastgeberinnen gewinnen die Schweizerinnen 2:0.

Das Siegtor gelingt Céline Stettler schon in der 13. Minute. 38 Sekunden vor Schluss stellte der Schweizer Captain, Isabelle Gerig, mit einem Weitschuss ins leere Tor den glückhaften Schweizer Sieg sicher. Anderthalb Minuten vorher hatte Seraina Fitzi das leere Goal noch verfehlt.

Glückhaft war der Schweizer Sieg, weil die Tschechinnen den Final klar dominierten. Die Schweizerinnen siegten, weil die Torhüterin, die Bündnerin Lara Heini, am Wochenende grandios parierte. Schon im Halbfinal hätte Schweden aufgrund der zu erwartenden Tore gegen die Schweiz gewinnen sollen. Goalie Heini legte ihr Veto ein! Und im Final gelang der weltbesten Torhüterin sogar der Shutout.

Das 1:0 der Schweiz im ersten Drittel. Video: SRF

Lara Heini wurde gemeinsam mit Isabelle Gerig an der WM in Ostrava auch in All-Star-Team gewählt.

Eine Torhüterin des Formats von Lara Heini fehlte der Konkurrenz. Im Halbfinal sah die schwedische Torhüterin bei mehreren Gegentreffern «alt» aus, was zur ersten schwedischen Niederlage an einer Weltmeisterschaft seit 18 Jahren führte. Und im Final griff auch der tschechische Goalie in der 13. Minute beim Weitschuss von Céline Stettler daneben - bei leicht verdeckter Sicht allerdings.

Der Schweizer Coup von Ostrava kam überraschend. In den letzten Jahren schienen sich die Schweizerinnen eher von der Weltspitze zu entfernen. Niederlagen gegen die Tschechinnen häuften sich - beispielsweise an der letzten WM im Spiel um Bronze, zuletzt aber auch in der Gruppenphase in Ostrava.

Der zweite Schweizer Treffer. Video: SRF

Dieses Gruppenspiel gewannen die Tschechinnen mit 7:4, nachdem die Schweiz 3:2 und 4:3 geführt hatte. Trotz Chancen en masse, trotz zwei Lattenschüssen und einem Pfostenschuss, gelang im WM-Final daheim vor 11'145 Zuschauern kein Goal.

Die Schweizer Frauen gewannen die Weltmeisterschaft zum zweiten Mal nach 2005. Die Schweizer Männer schafften das noch nie.

Die letzten Sekunden des Spiels. Video: SRF

Im Bronzespiel zwischen Schweden und Finnland kam es zu einer Premiere. Weil die Schwedinnen nach der Niederlage gegen die Schweiz auch gegen die grossen Rivalinnen aus Finnland verlieren, bleiben die Skandinavierinnen zum ersten Mal bei einer WM ohne Medaille. Finnland setzte sich in einem munteren Spiel mit 6:4 durch.

