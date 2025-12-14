Erstmals seit 2005: Die Unihockey-Nati schlägt Tschechien und ist Weltmeister
Das Unihockey-Nationalteam der Frauen holt an der WM in Ostrava Gold. Den Final gegen die tschechischen Gastgeberinnen gewinnen die Schweizerinnen 2:0.
Das Siegtor gelingt Céline Stettler schon in der 13. Minute. 38 Sekunden vor Schluss stellte der Schweizer Captain, Isabelle Gerig, mit einem Weitschuss ins leere Tor den glückhaften Schweizer Sieg sicher. Anderthalb Minuten vorher hatte Seraina Fitzi das leere Goal noch verfehlt.
Glückhaft war der Schweizer Sieg, weil die Tschechinnen den Final klar dominierten. Die Schweizerinnen siegten, weil die Torhüterin, die Bündnerin Lara Heini, am Wochenende grandios parierte. Schon im Halbfinal hätte Schweden aufgrund der zu erwartenden Tore gegen die Schweiz gewinnen sollen. Goalie Heini legte ihr Veto ein! Und im Final gelang der weltbesten Torhüterin sogar der Shutout.
Lara Heini wurde gemeinsam mit Isabelle Gerig an der WM in Ostrava auch in All-Star-Team gewählt.
Eine Torhüterin des Formats von Lara Heini fehlte der Konkurrenz. Im Halbfinal sah die schwedische Torhüterin bei mehreren Gegentreffern «alt» aus, was zur ersten schwedischen Niederlage an einer Weltmeisterschaft seit 18 Jahren führte. Und im Final griff auch der tschechische Goalie in der 13. Minute beim Weitschuss von Céline Stettler daneben - bei leicht verdeckter Sicht allerdings.
Der Schweizer Coup von Ostrava kam überraschend. In den letzten Jahren schienen sich die Schweizerinnen eher von der Weltspitze zu entfernen. Niederlagen gegen die Tschechinnen häuften sich - beispielsweise an der letzten WM im Spiel um Bronze, zuletzt aber auch in der Gruppenphase in Ostrava.
Dieses Gruppenspiel gewannen die Tschechinnen mit 7:4, nachdem die Schweiz 3:2 und 4:3 geführt hatte. Trotz Chancen en masse, trotz zwei Lattenschüssen und einem Pfostenschuss, gelang im WM-Final daheim vor 11'145 Zuschauern kein Goal.
Die Schweizer Frauen gewannen die Weltmeisterschaft zum zweiten Mal nach 2005. Die Schweizer Männer schafften das noch nie.
Im Bronzespiel zwischen Schweden und Finnland kam es zu einer Premiere. Weil die Schwedinnen nach der Niederlage gegen die Schweiz auch gegen die grossen Rivalinnen aus Finnland verlieren, bleiben die Skandinavierinnen zum ersten Mal bei einer WM ohne Medaille. Finnland setzte sich in einem munteren Spiel mit 6:4 durch.
Der Ticker zum grossen Final:
Schicke uns deinen Input
Schweiz
2:0
Tschechien
1:0
0:0
1:0
Geerig 60'
C. Stettler 12'
Aufstellung
Da ist der Pokal:
Weiterer Gänsehautmoment
In der Arena wird der Schweizer Psalm abgespielt und die Schweizerinnen singen lautstark mit.
Die Spielerinnen feiern ...
... und singen zusammen mit den Fans: «Meister, WELTMEISTER»
Dieser Treffer entschied den Final definitiv
Die Schweizerinnen erhalten die Goldmedaille
Die Finalgegner zollen sich gegenseitig Respekt
Tschecchien erhält die Silbermedaille
All-Star-Team
Mit Torhüterin Lara Heini und Flügelspielerin Isabelle Gerig haben es auch zwei Schweizerinnen in das Team des Turniers geschafft. Die verletzte Tschechin Michaela Kubeckova wird von Heini auf das Podium getragen. Ganz schöne Szenen.
Das sagt Chiara Gredig:
«Mir ist einfach nur schlecht. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich brauche noch einige Wochen um das zu verarbeiten. Wir wollten heute geniessen. Es ist so natürlich in diesem Team und wir haben immer eine super Stimmung.»
Herzliche Gratulation!
Wir gratulieren dem Schweizer Nationalteam zu dieser ausserordentlichen Leistung. In einem extrem intensiven Endspiel setzen sich die Schweizerinnen gegen Gastgeber Tschechien mit 2:0 durch.
60' - Spielende
AUUUUS AUUUUS DAS SPIEL IST AUUUUUS! DIE SCHWEIZ GEWINNT GEGEN TSCHECHIEN UND IST WELTMEISTER. GÄNSEHAUTMOMENT.
60' - Tor - 2:0 - Schweiz - Geerig
JAAAAAAAAAA!!! Die Schweiz trifft in das leere Tor. Das ist die Entscheidung.
60'
Die letzte Minute ist angebrochen
56'
Die Schweizerinnen machen das gut. Sie halten den Ball aktuell trotz Druck in den eigenen Reihen und die Sekunden zerrinnen langsam. Noch drei Minuten. Wann nimmt Tschechien die Torhüterin vom Feld?
55'
Die letzten sechs Minuten sind angebrochen. Jeder Block und jede Parade werden abgefeiert wie Tore von der Schweizer Bank. Aber der Ausgleichstreffer wäre mittlerweile verdient.
53'
Wyss hat das 2:0 auf der Schaufel, aber die Schweizerin verzieht ganz knapp. Dieser Treffer wäre sooo wichtig gewesen.
50'
Mittlerweile spielen die Schweizerinnen nur noch mit zwei Linien. Die Tschechinnen erhöhen den Druck trotzdem und vergeben den Ausgleichstreffer erneut.
48'
Langsam hat Lara Heini ein Denkmal verdient. Schon wieder pariert die Schlussfrau glänzend und hält die Führung der Schweizerinnen fest. Tschechien wird immer gefährlicher.
47'
Da sah ich den Ball schon drin – aber wieder scheitern die Tschechinnen an Heini oder am eigenen Unvermögen.
45'
Ganz gefährliche Aktion vor dem Tor der Schweizerinnen. Kurze Zeit herrscht ein Durcheinander, aber der Ball war nicht im Tor. WICHTIG! Noch 15 Minuten
44'
Anja Wyss fliegt nach einem intensiven Zweikampf auf den Boden und das Spiel wird unterbrochen. Hoffen wir, dass es für Wyss weitergehen kann.
42'
Keine Veränderung am Bully, Tschechien sichert sich den Ball, aber wird zu wenig gefährlich. Kurz darauf verpassen die Schweizerinnen den zweiten Treffer ganz knapp.
41'
Das letzte Drittel ist gestartet. Noch zwanzig Minuten und dann ist die Schweiz vielleicht tatsächlich Weltmeister. Es werden wohl die längsten Minuten des Wochenendes.
40' - Drittelende
Und auch das zweite Drittel ist vorbei. Der Schweizer Unihockey-Nati fehlen nur noch zwanzig Minuten zum ersten Weltmeistertitel seit dem Jahr 2005.
39'
Schon wieder die Torumrandung: Tschechien trifft nun auch noch die Latte. Das Glück ist aktuell auf der Seite der Schweizerinnen.
38'
Nach einem ärgerlichen Stockvergehen erhalten die Tschechinnen aus vielversprechender Position einen Freistoss – doch der Ball landet in der stark gestellten Mauer. Noch zwei Minuten bis zur Pause.
34'
Die Schweizerinnen können mal für längere Zeit den Ball in den eigenen Reihen halten und nähern sich langsam aber sicher der zweiten Pause.
31'
Wieder muss Heini parieren. Die Torhüterin ist bisher die ganz grosse Figur in diesem Endspiel.
31'
Es ist schon über die Hälfte des Spiels vorbei. Weiterhin führt die Schweiz im WM-Final gegen Tschechien. Zuletzt wurde die Frauen-Nati vor 20 Jahren Weltmeister.
30'
Nathalie Spichiger wird von ihrer Gegenspielerin voll abgeräumt und bleibt vorerst liegen. Die Schiedsrichter sprechen keine Strafe aus.
26'
Faisst ist zurück von der langen Strafe und fängt einen gefährlichen Pass ab. Kurz darauf pfeifen die Schiedsrichter wieder ein Foul der Stürmerin ab. Dieses Mal gibt es aber keine Strafe.
Wick lässt die Gegnerin fliegen
25'
Zum zweiten Mal in diesem Final trifft Tschechien den Pfosten. Nach einem scheinbar harmlosen Schuss landet das Spielgerät an der Torumrandung.
24'
Bereits sind wieder drei Minuten im zweiten Drittel gespielt und Torhüterin Lara Heini wurde noch immer nicht bezwungen. Sehr starke Leistung der 31-Jährigen.
22'
Die Stimmung in Ostravaist grossartig. Auch wenn natürlich mehr Zuschauer für Tschechien sind, hört man immer wieder die Schweizer Anhänger.
21'
Tschechien gewinnt erneut das erste Bully des Drittels, aber sie spielen danach einen fatalen Fehlpass, die Schweiz macht aber zu wenig daraus.
21'
Das zweite Drittel ist gestartet. Weiter geht's
Das sagt Trainer Oscar Lundin
«Wir verlieren den Ball zu oft in den ersten Minuten. Wenn wir den Ball besser halten, können wir Fehler provozieren.»
Weil es so schön war: Der erste Treffer der Schweiz im Video
Das sagt Torschützin Stettler zum ersten Drittel
I«ch sagte den Stürmerinnen heute noch, sie sollen mir diesen Pass spielen. Ich habe immer so viel Platz. Ich habe dies trainiert und bin froh hat es geklappt. Wir haben das erste Tor geschossen, dies ist immer sehr wichtig in einem solchen Spiel. Es geht noch vierzig Minuten, es kann noch so viel passieren.»
20' - Drittelende
Das erste Drittel ist Geschichte und die Schweizerinnen liegen in Führung. Stettler bleibt die einzige Torschützin. In einigen Minuten geht das Endspiel weiter.
17'
Mittlerweile können die Schweizer den Ball länger in den eigenen Reihen halten. Nun gilt es, den Vorsprung in die Pause zu retten. Larsson verpasst nach einer schönen Einzelleistung den zweiten Treffer nur ganz knapp.
15'
In 5 Minuten ist Pause. Bisher geht der Gameplan der Schweizerinnen auf. Wenn auch schon ein wenig Glück beansprucht werden musste. Jetzt kommt es erstmals zum Powerbreak
12' - Tor - 1:0 - Schweiz - Céline Stettler
TOOOOOOR für die Schweiz. Céline Stettler zieht aus der zweiten Linie ab und schiesst die Schweiz in Führung. Sehr schmeichelhaft – aber wir nehmen das.
10'
Die Schweizerinnen sind wieder komplett. Mehr als die Hälfte vom ersten Drittel ist gespielt. Aus dem Nichts kommt danach Anja Wyss zur Chance, aber der Ball landet neben dem Tor.
9'
Tschechien trifft den Pfosten! Viel Glück für die Schweiz in Unterzahl. In einer Minute sind die Eidgenossinen komplett.
9' - 2 Minuten Strafe - Schweiz - Annina Feiss
Ärgerlich! Annina Feiss wirft nach einem Zweikampf den Stock der Gegnerin weg und muss auf die Strafbank. Die schwedischen Schiedsrichter kennen keine Gnade. Nach Reklamationen erhält Feiss noch eine 10-Minuten-Strafe dazu.
7'
Wir nähern uns dem ersten Powerbreak. Die Tschechinnen haben mehrheitlich den Ball und die Schweiz lauert auf Konter. Heini wird fast im Minutentakt geprüft.
5'
Nach fünf Minuten lässt sich sagen, dass die Tschechinnen sicher besser gestartet sind. Aber auch die Schweiz hat die ersten Torchancen.
2'
Die Startphase gehört Tschechien. Nach zwei Minuten die Osteuropäerin mit der ersten ganz gefährlichen Szene. Heini verhindert den Gegentreffer mit dem linken Bein
1'
Lara Heini wird nach 30 Sekunden zum ersten Mal gefordert, lässt sich aber nicht bezwingen.
Die Partie ist gestartet - Spielbeginn
Das erste Bully geht an Tschechien. Jetzt gilt: HOPP SCHWIZ!🇨🇭 Es ist Zeit Geschichte zu schreiben.
Es folgen die Nationalhymnen
Bevor die Partie startet, wird noch die Tschechische-Torhüterin Christianova geehrt und die beiden Nationalhymnen gesungen.
Die Teams laufen in die Arena
Noch 15 Minuten bis der Final startet
Die Nervosität steigt, noch eine Viertelstunde bis zum ersten Bully. Wird die Schweiz zum zweiten Mal oder Tschechien erstmals Weltmeister. Bald wissen wir mehr.
Mit diesen Linien startet die Schweiz
Heute wollen wir «De Pizzaiolo» hören
Während die Eishockey-Nati an den letzten Weltmeisterschaften «Richi» als Torsong hatet, ist es bei der Unihockey-Nati ebenfalls ein Song von der «Stubete Gäng». Allerdings hört man nach einem Schweizer Tor «De Pizzaiolo». Hoffen wir, dass uns das Lied durch den Nachmittag begleiten wird.
Topskorer der beiden Teams
Im laufenden Turnier ist Isabelle Gerig aktuell mit 18 Skorerpunkten die Topskorerin der Schweiz. Die Offensivspielerin von Zug United hat 9 Treffer selbst erzielt. Bei Tschechien ist es mit 13 Torbeteiligungen Sarka Stankova.
Auch der kleine Final mit Schweizer Beteiligung
Im kleinen Final zwischen Schweden und Finnland werden ebenfalls zwei Schweizer auf dem Platz stehen. Die Schiedsrichter Christian Friemel und Erik Hasselberg werden die Partie, welche um 12.45 Uhr gestartet ist, leiten. Die beiden Unparteiischen pfiffen bereits das Gruppenspiel zwischen den beiden Teams.
Am Montag wird es einen Empfang für die Schweizerinnen geben
Die Nati reist morgen in die Schweiz zurück und wird dann auch nach der Landung empfangen. Wie Swiss Unihockey mitteilt, wird am Nachmittag in Kloten ein Empfang organisiert. Dann sollen die Heldinnen gebührend gefeiert werden.
Tschechien erstmals im WM-Final
Zum ersten Mal überhaupt stehen die Tschechinnen in einem WM-Final. Im gestrigen Halbfinal gegen Finnland gelang den Tschechinnen ein sehr überraschender 1:0-Sieg gegen Finnland. Erst in der 59. Minute erzielte Michaela Kubeckova den goldenen Treffer.
Vor sechs Tagen zuletzt auf Tschechien getroffen
Erst am vergangenen Montag trafen die Schweiz und Tschechien zuletzt aufeinander. Im letzten Gruppenspiel setzten sich die Gastgeberinnen mit 7:4 durch und sicherte sich den Gruppensieg.
Nochmals zum geniessen: Die besten Szenen vom gestrigen Halbfinal
Herzlich Willkommen
Um 16 Uhr steht das Final an der Unihockey-WM der Frauen an. Erstmals seit sechs Jahren ist auch das Schweizer Nationalteam wieder im Endspiel vertreten. Noch länger ist der letzten Weltmeister-Titel her. 2005 gewannen die Eidgenossinnen in Singapur die Goldmedaille. Im heutigen Final wartet Gastgeber Tschechien.