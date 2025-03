Der HC Lugano um Maxime Montandon liegt in der Playout-Serie gegen Ajoie 0:2 hinten. Bild: keystone

Eigentlich kann Lugano gar nicht absteigen …

Was wäre, wenn Lugano das Playout gegen Ajoie und die Liga-Qualifikation gegen Visp verlieren sollte? Gut möglich, dass die National League dann auf 15 Teams aufgestockt und Lugano begnadigt wird.

Klaus Zaugg Folge mir

Theoretisch ist nach wie vor möglich, dass Lugano in die Liga-Qualifikation muss, dort auf Visp, den einzigen aufstiegsberechtigten Klub trifft, verliert und in die Swiss League absteigen muss. Immerhin hat Ajoie am Montag auch die zweite Playout-Partie gewonnen und bereitet Lugano die schmählichsten Tage seiner Geschichte.



Praktisch wird es mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht dazu kommen. Wenn Visp den Final der Swiss League gegen Basel verliert, gibt es nicht einmal eine Liga-Qualifikation. Zu einem Tessiner Derby zwischen den GDT Bellinzona Snakes und dem HC Lugano wird es mit ziemlicher Sicherheit nächste Saison nicht kommen.

Die Frage ist nämlich die: Müsste Lugano im Falle eines Falles überhaupt absteigen? Oder würde Lugano begnadigt? Ein Blick in die Reglemente zeigt: Die National League könnte Lugano tatsächlich begnadigen und vor dem Abstieg bewahren.

Die National League ist heute eine vom Verband unabhängige Aktiengesellschaft. Mit einer Dreiviertelmehrheit ist es möglich, jederzeit die bestehenden Reglemente entsprechend anzupassen und den Modus für die nächste Saison zu ändern. Konkret: Mit einer Dreiviertelmehrheit kann die National League bereits für nächste Saison von 14 auf 15 Teams aufgestockt und der Modus entsprechend gestaltet werden. Das einzige Problem: Der bereits fertig gestellte Terminplan von Spielplangeneral Willi Vögtlin müsste neu erarbeitet werden. Lugano, sportlich abgestiegen und durch Visp ersetzt, könnte also als 15. Team mit offenen Armen wieder in die National League aufgenommen werden.

Vollkommen unrealistisch? Nein. Unter der Schockwirkung eines Lugano-Abstieges würde es unter den 14 aktuellen Klubs der National League mit ziemlicher Sicherheit gelingen, eine Dreiviertelmehrheit für Luganos Begnadigung zu erreichen: Ein entsprechender Entscheid würde nämlich bedeuten, dass fortan nie mehr ein Klub den Abstieg befürchten müsste: Mit dem Hinweis auf den «Fall Lugano» würden dann auch künftig sportliche Absteiger begnadigt.

Ist es tatsächlich so, dass die Reglemente Luganos Begnadigung erlauben würden? Liga-Manager Denis Vaucher ist über die entsprechende Anfrage zum Thema nicht gerade amused. Aber er tut seine Pflicht, kramt die Reglemente hervor, beugt sich über die Schriftstücke und kommt zum Schluss: «Ja, rein theoretisch wäre eine Begnadigung von Lugano möglich. Aber ich schliesse ein solches Szenario aus. Der Reputationsschaden für die National League und unser gesamtes Hockey wäre irreparabel. Wir stünden dann als unglaubwürdige Liga da.» Seine Worte im Ohr der Hockeygötter.

Ein Abstieg Luganos wäre also nicht nur ein sportliches Spektakel sondergleichen, ja wahrscheinlich das folgenreichste Abstiegsdrama in der Historie unseres Hockeys. Luganos Relegation würde zudem das umfangreichste Justiz-Spektakel auslösen, das es je in unserem Hockey gegeben hat. Und unendlich Stoff für Polemiken liefern. Mit Sinn für Dramatik und Romantik müsste die entsprechende Versammlung der National League im Stadion von Ambri abgehalten werden. Dort hat es ja genügend Parkplätze. Eine TV-Direktübertragung der Debatten rund um die Entscheidungsfindung mit dem ehemaligen langjährigen Liga-Präsidenten und Kult-Juristen Franz A. Zölch als Co-Kommentator von Ueli Schwarz wäre von unbezahlbarem Unterhaltungswert.

Schliesst eine Begnadigung Luganos aus: Liga-Manager Denis Vaucher. Bild: KEYSTONE

Natürlich ist ein Abstiegsszenario mit Lugano nur ein leicht boshaftes Gedankenspiel. Aber es ist gerade für einen neutralen Chronisten eine reizvolle Pflichtübung auch das Undenkbare zu denken. Man weiss nie. Sicher ist nur, dass unser Leben einmal endet und dass wir Steuern zahlen müssen. Aus gutem Grund gibt es ein altes Sprichwort: Der Teufel schläft nie, aber Gott muss man jeden Morgen wecken. Und ist es nicht doch irgendwie tröstlich zu wissen, dass Lugano eigentlich gar nicht absteigen kann …