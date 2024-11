Wenn ein Titan patzt oder die Banalität des grössten Goalie-Flops der Saison

Er dachte nicht ans Team, sondern an persönlichen Ruhm und hat versucht, den Puck ins verlassene gegnerische Gehäuse zu zirkeln. Also ein Tor zu erzielen. Geschichte zu schreiben. Warum hätte er sonst den Puck entgegen allen gängigen Regeln direkt nach vorne gespielt? Hätte er getroffen, wäre er Langnaus erster Torhüter der Geschichte (seit 1946), dem in der höchsten Liga ein Tor gelingt. Bisher hat nur der spätere Stanley Cup-Sieger Martin Gerber in der damaligen NLB in den Playoffs der Aufstiegssaison 1997/98 gegen Martigny getroffen.