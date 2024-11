Verlässt auch er den SC Bern? Yanick Sablatnig hat einige Interessenten. Bild: keystone

«Talent-Exodus» oder Korrektur? Nicht nur Biel ködert Berns Yanick Sablatnig

Torhüter Philip Wüthrich (26) wechselt nach Ambri. Verlässt auch Stürmer Yanick Sablatnig (25) den SCB? Auch Biels Sportchef Martin Steinegger bestätigt das Interesse.

Klaus Zaugg Folge mir

«Kaiser-Transfers» sind selten geworden. Umso eifriger wird auf der «zweiten Ebene» mit Spielern verhandelt, die wahrscheinlich keine Superstars werden. Aber ihre Zukunft noch vor sich haben und durchaus eine wichtige Rolle in einem Team übernehmen können. Wie beispielsweise SCB-Stürmer Yanick Sablatnig.

Er hat sich auf dem Umweg über Basel einen Stammplatz beim SCB erkämpft. Sein Vertrag läuft aus und sein Agent bietet ihn der Konkurrenz an. Sportchef Martin Steinegger ist mit Biels Neuaufbau beschäftigt und bestätigt auf Anfrage: «Ja, es stimmt, wir sind an Yanick Sablatnig interessiert. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.» Kein Wunder: Auch Langnaus Sportchef Pascal Müller und Lakers-Sportdirektor Janick Steinmann sind an finanzierbaren jungen Talenten mit dem Profil des ehemaligen Lakers-Juniors interessiert.

Auch Janick Steinmann möchte Sablatnig gerne verpflichten. Bild: IMAGO/Pius Koller

Dieses Transfergerücht ist recht interessant: Testet hier der Agent den Marktwert, um sich in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen oder will sein Klient tatsächlich weg? Spieler kommen und gehen, Klubs bleiben bestehen. Es ist nicht seriös, aus einem Transfergerücht eine Grundsatzanalyse zu schmieden. Die alles entscheidende Frage ist beim SCB: Trimmen der Unter- und Obersportchef das Kader auf die Anforderungen von Trainer Jussi Tapola zu (sein Vertrag ist bereits vorzeitig bis Ende der nächsten Saison verlängert worden) oder wähnen sich talentierte junge Spieler beim SCB in der Talent-Sackgasse? Erleben wir im Falle eines Transfers von Yanick Sablatnig einen «Talent-Exodus» oder handelt es sich aus SCB-Sicht lediglich um eine Kaderkorrektur im Hinblick auf den nächsten Meistertitel?

Yanick Sablatnigs Name steht im Notizbuch von Nationaltrainer Patrick Fischer. Er darf auf ein Aufgebot für Operetten-Länderspiele hoffen. Er ist allerdings ein ganz besonderer Spielertyp: ein geradliniger, mutiger Powerstürmer mit sehr guten Händen im Abschluss, aber kaum Spielmacherqualitäten. Das bedeutet: Um seine Wirkung zu entfalten, braucht es eine kluge Linienzusammenstellung.

Wie gut seine Abschlussqualitäten sind (und Schweizer, die ins Netz treffen, sind rar) mag eine kuriose Statistik zeigen. Yanick Sablatnig hat diese Saison bereits fünf Treffer erzielt. Er gehört damit zu den 20 treffsichersten Stürmern mit Schweizer Lizenz der gesamten Liga und beim SCB haben diese Saison nur zwei öfter getroffen: Marc Lehmann (11 Tore) und Benjamin Baumgartner (6 Tore). Beide erfreuen sich über mehr als 17 Minuten Eiszeit pro Partie. Yannick Sablatnig hat aus lediglich 7:43 Minuten Eiszeit pro Partie 5 Tore gemacht. In der Liga-Rangierung der zugeteilten Eiszeit für Stürmer mit Schweizer Lizenz finden wir ihn auf Position 124. Er ist so gesehen der effizienteste Stürmer, seit die Eiszeit statistisch erfasst wird (seit 2016).

Ex-Luganesi Klok zum SC Bern Der SC Bern hat mit sofortiger Wirkung und bis zum Saisonende den tschechischen Verteidiger Lukas Klok verpflichtet. Der 29-Jährige spielte zuletzt in Russland für den KHL-Klub Neftechimik Nischnekamsk, wo sein Vertrag aufgelöst wurde.



Klok, der 20-mal für das tschechische Nationalteam gespielt hat, kennt die National League bereits. In der Saison 2022/23 bestritt er 18 Partien für den HC Lugano (5 Tore, 4 Assists). (sda)

Die arg limitierte Eiszeit engt seine Entwicklungsmöglichkeit in Bern ein. Der Wunsch nach Veränderung ist also verständlich. Wie bei Torhüter Philip Wüthrich kann ein Transfer weg aus Bern seiner Entwicklung guttun.

Der SCB ist kein Ausbildungsclub. Aber der SCB betreibt eine der grössten Nachwuchsorganisationen im Land. Der Verlust von Talenten wie Philip Wüthrich (oder eventuell Yanick Sablatnig) und ein Probevertrag mit dem übergewichtigen 33-jährigen Saurier Ronalds Kennins (109 Kilo) machen nur dann Sinn, wenn die Resultate stimmen. Wie so oft: Die letzte Wahrheit wird oben auf der Resultatanzeige stehen.