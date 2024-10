Alain Berger jubelt nach seinem Tor in den Playoffs 2016 gegen die ZSC Lions. Bild: KEYSTONE

Eismeister Zaugg

Der SCB-Mitläufer unter dem Hallendach und Marc Lüthi ein «Höseler» – eine Polemik

Alain Bergers Dress wird demnächst unters Hallendach des Berner Hockeytempels aufgezogen. Es ist beim SC Bern Zeit, dieses Prozedere grundsätzlich zu überdenken.

Klaus Zaugg Folge mir

Mehr «Sport»

Was in der Katholischen Kirche die Seligsprechung und im richtigen Leben die Verleihung der Ehrenbürgerschaft, das ist im Hockey das Spielerdress unter dem Hallendach. Das Arbeitskleid eines besonders verdienstvollen Spielers wird im Rahmen einer Zeremonie, bei welcher der Geehrte natürlich anwesend ist, unter dem Hallendach aufgehängt. Die Nummer wird fortan nicht mehr vergeben («Retired Number»). Der Ruhm des Spielers wird sozusagen verewigt. Er wird offiziell in den Adelsstand der Legende erhoben.

Dieser schöne Brauch, dieser Respekt für erbrachte grosse Leistungen, kommt aus Nordamerika. Bei uns ist die ganze Sache noch ein wenig, na ja, verklemmt. Beispielsweise beim SC Bern. Wir haben nach wie vor keine ausgereifte Kultur der sportlichen «Heldenverehrung». Die guteidgenössische Eigenheit, es ja allen recht zu machen, verleitet gerade beim SCB das Management dazu, in dieser Sache keinerlei Risiken einzugehen.

Seine Rückennummer 31 hängt unter dem Dach: Goalie-Legende Renato Tosio. Bild: KEYSTONE

Bundesamt für Eishockey?

Also ist für die sportliche «Seligsprechung» ein Reglement erarbeitet worden. Wie in einem Bundesamt für Eishockey. So kann SCB-General Marc Lüthi die Hände in Unschuld waschen und Kritikern sagen: «Es entspricht alles den Buchstaben unseres Reglements.»

Die Kriterien sind beim SCB streng. Vier von fünf müssen erfüllt sein. Sie lauten:

Der SCB ist der erste NL-Klub. Der SCB ist der letzte NL-Klub. 50 Länderspiele. 2 Meistertitel. 10 Jahre beim SCB.

Bei Lichte besehen ist diese Reglementierung der Verdienste und des Ruhmes völlig unsinnig. Dazu gibt es jetzt zwei Beispiele. Demnächst wird das Dress von Alain Berger unters Hallendach aufgezogen. «Ja, das ist richtig», bestätigt Lüthi. «Offen ist nur noch der Zeitpunkt. Alain Berger lebt in Kanada und wir müssen schauen, wann es für ihn passt.»

Alain Berger vor der Saison 2018/19. Bild: KEYSTONE

Ehre, wem Ehre gebührt. Aber …

Wer ist Alain Berger? Das ist eine boshafte Frage und damit wir uns richtig verstehen: Der Chronist verneigt sich, so tief er es vermag, vor der Loyalität, der professionellen Einstellung und der Leistung von Alain Berger. Ehre, wem Ehre gebührt.

Tatsächlich erfüllt Berger vier der fünf Kriterien: Er hat im Laufe der Saison 2007/08 beim SCB in der höchsten Liga debütiert und seine Karriere im Frühjahr 2022 beim SCB beendet. Mit Ausnahme von drei Jahren (2010 bis 2013) bei den Junioren und fast zwei Jahren in Montréals Farmteam in der AHL hat er als Profi sein Geld immer beim SCB verdient. Er feierte mit den Bernern vier Meistertitel (2013, 2016, 2017, 2019) und zwei Cupsiege (2015, 2021), und darüber hinaus auch noch zwei Meisterschaften bei den Junioren.

Während insgesamt elfeinhalb Jahren hat der Bruder von Pascal Berger (SCL Tigers) für den SCB 554 Partien gespielt und dabei 76 Skorerpunkte (31 Tore) beigesteuert. Nur ein Kriterium erfüllt er nicht: Auf 50 Länderspiele kommt er nicht. Er musste sich mit zwei Operetten-Länderspielen begnügen.

Alain Berger an der Meisterfeier im April 2019 mit Tristan Scherwey (rechts). Bild: KEYSTONE

Wo ist also das Problem? Nun, Alain Berger verdient sich die Auszeichnung für brave und treue Dienste. Eine wichtige Rolle hat er nie gespielt und seine Eiszeit beschränkte sich in der Meistersaison 2018/19 noch auf 9:10 Minuten. Die Offensive hat er nie befeuert, Charisma hatte er keines, ein Bösewicht oder Provokateur war er nie und ein echter Defensivstürmer auch nicht: Sieben Saisons hat er mit einer Minus-Bilanz beendet. Am wohlsten war es ihm, wenn er die Scheibe auf dem Eis nicht hatte.

Ein absurdes Reglement

Etwas polemisch zusammengefasst: Alain Berger ist der erste Ergänzungsspieler, der erste Mitläufer, der beim SC Bern ewigen Ruhm bekommt. Das ist gut und recht. Schliesslich ist Eishockey ein echter, wahrer Teamsport.

Aber eben: Das Reglement, das ihm letztlich diese Ehre beschert, ist absurd. Dazu einfach ein Beispiel: Thomas Rüfenacht ist einer der charismatischsten Spieler der SCB-Historie. Leitwolf bei den Meisterteams von 2016, 2017 und 2019. Acht Jahre lang (von 2014 bis 2022) hat er sich mit einer Leidenschaft sondergleichen für den SCB aufgeopfert. Im Frühjahr 2017 rockte er gar die Playoffs mit 18 Punkten aus 17 Spielen (Alain Berger kam in 16 Partien auf einen einzigen Skorerpunkt) und er wurde zum Liga-MVP der Playoffs gewählt. Eine Knieverletzung beendete Rüfenachts Karriere. Auch das Kriterium der Länderspiele (er ist 55 Mal ins Nationalteam aufgeboten worden und gehörte zweimal zum WM- und einmal zum Olympiateam) erfüllt er.

Thomas Rüfenacht stemmt 2019 den Meisterpokal in die Höhe. Bild: KEYSTONE

Wie sehr Thomas Rüfenacht heute noch verehrt wird, zeigt sich, wenn er hin und wieder im Berner Hockeytempel auftaucht. Er lebt mit seiner Familie in Worb und der Weg ins Stadion ist kurz. Spontan bedanken sich Fans bei ihm für das, was er für den SCB geleistet hat.

Unsinnig, grotesk, vernunftswidrig

Keine Frage: In Nordamerika würde sein Dress unters Hallendach gezogen. Aber eben: In der SCB-Bürokratie erfüllt er halt zwei von fünf Kriterien nicht: Er hat seine Karriere nicht beim SC Bern begonnen und nur acht und nicht zehn Jahre das Dress der Berner getragen.

Alain Bergers Trikot bald unter dem Hallendach, Thomas Rüfenachts Trikot nie unter dem Hallendach – das ist ganz einfach unsinnig, absurd, grotesk, lachhaft, vernunftswidrig, Humbug.

SCB-General Marc Lüthi ist ja sonst auch kein «Höseler». Also soll er dieses alberne Reglement abschaffen und erklären: Wessen Dress unter das Hallendach kommt, bestimme ich bzw. der Verwaltungsrat und der Verwaltungsrat bin sowieso auch ich. Damit auch die wahren SCB-Helden zu SCB-Legenden werden können. Punkt. Ende der Polemik.