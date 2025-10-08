freundlich12°
DE | FR
burger
Sport
Eismeister Zaugg

Nach Knall verordnet HC Ambri-Piotta eine «Silencio Stampa»

The President of HC Ambri Piotta Filippo Lombardi,left and Head Coach Luca Cereda,right, during the press conference at the ice stadium Gottardo Arena in Ambri, Switzerland, Wednesday October 08 2025. ...
Bleibt oder geht Filippo Lombardi (sitzend)? So ganz entschieden scheint das noch nicht zu sein, trotz «Silencio Stampa». Bild: keystone
Eismeister Zaugg

Ambri-Piotta hofft mit «Hosentelefon-Verbot» durch die Krise zu kommen

Circus Maximus im Schweizer Hockey! Ambri Piotta verhängt mit dem Segen der Liga eine «Silencio Stampa». Dennoch dringen erste Gerüchte durch, dass Filippo Lombardi Zirkus-Direktor bleiben könnte.
08.10.2025, 19:0808.10.2025, 19:08
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Ambri will zur Ruhe kommen und am Freitag das wahrlich übermächtige Ajoie bodigen. Mit dem Segen der Liga ist dafür eine erste Massnahme getroffen worden: «Silenzio Stampa».

«Silenzio stampa» (italienisch für «Presse-Stille») steht für eine Krisen-Massnahme, bekannt vor allem aus dem Italienischen Fussball. Spieler oder Funktionäre reden nicht mehr mit Chronistinnen und Chronisten.

Das berühmteste Beispiel: Bei der WM 1982 in Spanien kommt es rund ums italienische Nationalteam zu heftiger Polemik. Die Italiener mogeln sich mit drei kläglichen Unentschieden (0:0 Polen, 1:1 Peru, 1:1 Kamerun) durch die Gruppenphase. Nationalcoach Enzo Bearzot wird arg kritisiert, weil er den nach einer langen Sperre (wegen eines Wettskandals) gerade erst wieder spielberechtigten Stürmer Paolo Rossi aufgeboten hat.

Und siehe da: Diese «Silenzio Stampa» ist die Ruhe vor dem Sturm! Italien wird Weltmeister und Paolo Rossi Torschützenkönig.

Und nun also «Silenzio Stampa» in Ambri. Ach, was für ein Zirkus, was für ein Drama! Mit dem offiziellen Einverständnis der Liga (!) hat Ambri das umfassendste «Medien-Verbot» unserer Hockey-Geschichte erlassen: Es geht nicht nur um eine «Silenzio Stampa» nach dem Spiel vom Freitag gegen Ajoie. Ab sofort gilt ein absolutes Verbot für alle Medienkontakte. Ausdrücklich gibt es für alle Spieler und Funktionäre auch ein Verbot für telefonische Auskünfte. Also ein «Hosentelefon-Verbot».

Gemäss Liga-Manager Denis Vaucher werde die Lage am Sonntag neu beurteilt. Man habe Verständnis dafür, dass Ambri mit dieser Massnahme zur Ruhe kommen wolle. Allerdings müssen Spieler und Trainer gegenüber dem TV-Rechteinhaber «MySports» nach dem Spiel gegen Ajoie Red und Antwort stehen. Dazu sind sie vertraglich verpflichtet.

Aber die Weisung ist ergangen, dass nur Fragen zum Spiel gestellt werden dürfen. Ob die Massnahme den gleichen Effekt haben wird wie bei der WM 1982 für die Italiener, ist ungewiss.

Und eingehalten wird die «Silenzio Stampa» auch nicht. Obwohl das «Hosentelefon-Verbot» in Kraft ist, gibt es einen interessanten telefonischen Hinweis aus dem Kreis der verlässlichen Gewährsleute. Sozusagen «Hochverrat am Hosentelefon»: Der Chronist möge doch beachten, dass Präsident Filippo Lombardi sein Amt nur zur Verfügung gestellt habe. Das bedeute noch lange nicht, dass der grosse Vorsitzende dann auch tatsächlich zurücktreten werde. Es könne sehr gut sein, dass er einfach die Krise aussitzen und weitermachen wolle wie bisher.

Das ist in der Tat denkbar: Seine Freunde halten die Mehrheit der Aktien. Nur sie könnten ihn zum Rücktritt zwingen bzw. abwählen. Aber halten die Freunde zusammen? Sagt ein wahrer Ambri-Romantiker hoffnungsfroh am «Hosentelefon»: «Vielleicht gibt es ja auch im Verwaltungsrat einen Judas…»

Mehr dazu:

Analyse
Vor dem Knall kam die sportliche Schieflage – das sind Ambris Probleme auf dem Eis
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
2
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
3
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
4
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
5
Besuch vom Date: Diese Dinge in der Wohnung turnen ab
Meistkommentiert
1
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
2
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
3
Hey User, welches Verhalten von Mitreisenden nervt im Zug am meisten?
4
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
5
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Meistgeteilt
1
Ukrainischer Drohnenangriff in asiatischem Teil Russlands
2
Gespräche zum Frieden in Ägypten werden fortgesetzt
3
«Trumps Invasion»: Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen
4
Sondereinheit im Einsatz: Psychisch auffälliger Mann in Oetwil am See ZH festgenommen
5
Mehr Züge möglich: SBB führen digitale Stellwerke ein
Käfer-Alarm! Beim Cricket raucht's ganz ohne Pyros
Cricket ist bekanntlich ein wunderlicher Sport. Da erstaunt es nicht, dass Indien zwar Gastgeber der Frauen-WM im One-Day-International-Format ist, seine Vorrundenpartie gegen den Erzrivalen Pakistan aber nicht im eigenen Land austrägt. Stattdessen findet das Spiel auf Sri Lanka statt, wo sich in Colombo eines von fünf WM-Stadien befindet (die anderen vier sind in Indien).
Zur Story