wechselnd bewölkt-2°
DE | FR
burger
Sport
Formel 1

Formel 1: Verstappen siegt in Vegas – Norris wird disqualifiziert

KEYPIX - epa12543701 Race winner Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands following the Formula One Las Vegas Grand Prix on the Las Vegas Strip Circuit, in Las Vegas, Nevada, USA, 22 Novem ...
Die WM-Chancen für Max Verstappen steigenBild: keystone

Verstappen darf weiter träumen: Norris und Piastri werden in Las Vegas disqualifiziert

Die Disqualifikationen haben erhebliche Auswirkungen auf den Titelkampf: Verstappen liegt nun nur noch 24 statt 42 Punkte hinter WM-Leader Norris zurück und zieht mit Piastri gleich.
23.11.2025, 11:3623.11.2025, 11:37

Als Max Verstappen nach 50 Runden auf dem Stadtkurs in der Wüste von Nevada die Ziellinie zum zweiten Mal nach 2023 als überlegener Sieger überquerte, war klar: Der Titelverteidiger wahrt seine Chancen auf den fünften WM-Titel in Folge mindestens eine weitere Woche. Auch Lando Norris durfte als Zweiter zufrieden sein. Von der Pole-Position gestartet, baute der Brite seine Führung in der WM-Wertung gegenüber Teamkollege Oscar Piastri, der Vierter wurde, bei noch zwei ausstehenden Rennwochenenden weiter aus. Der Engländer hielt quasi bereits eineinhalb Hände am WM-Pokal.

Doch mehr als vier Stunden nach Rennende folgte die Hammer-Meldung: Beide Fahrer von McLaren wurden disqualifiziert. Grund für die nachträgliche Sanktion war ein fehlerhafter Unterboden an beiden Autos des Konstrukteur-Weltmeisters. Die Masse einzelner Teile entsprachen nicht mehr den Vorschriften. Erst in diesem Jahr war Lewis Hamilton in China für dasselbe Vergehen von Ferrari aus der Wertung genommen worden.

Second place finisher McLaren driver Lando Norris of Great Britain celebrates after the Formula One Las Vegas Grand Prix auto race, Saturday, Nov. 22, 2025 in Las Vegas. (AP Photo/John Locher) F1 Las ...
Der Vorsprung von Lando Norris schmilzt.Bild: keystone

Die Disqualifikationen haben erhebliche Auswirkungen auf den Titelkampf. Verstappens Rückstand auf WM-Leader Norris schrumpft von 42 auf 24 Punkte; zugleich zieht er mit Piastri gleich. Damit ist der Dreikampf vor dem bevorstehenden Sprint-Wochenende in Katar und dem Saisonfinale in Abu Dhabi eine Woche später neu lanciert. Trotz Disqualifikation kann Norris bereits am kommenden Sonntag seinen ersten WM-Titel klarmachen.

In der Rangliste des Grand Prix von Las Vegas rückt Vorjahressieger George Russell im Mercedes auf Kosten von Norris auf Platz 2 vor. Das Podest komplettiert dessen von Startplatz 17 losgefahrene Teamkollege Kimi Antonelli, der wegen einer Fünfsekundenstrafe nach einem Frühstart zunächst hinter Piastri zurückgefallen war.

Der Start von Las Vegas.Video: SRF

Von McLarens Unvermögen profitiert auch das Team Sauber. Nico Hülkenberg, von Startplatz 11 ins Rennen gegangen, war im Ziel als Neunter vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton klassiert und rückt durch die Disqualifikationen zwei Positionen nach vorne. Der Deutsche beschert dem Zürcher Rennstall damit sechs weitere WM-Punkte. Es ist im 22. Rennen der Saison seine neunte Klassierung in den punkteberechtigenden Rängen.

Von McLarens Unvermögen profitiert auch das Team Sauber. Nico Hülkenberg, von Startplatz 11 ins Rennen gegangen, war im Ziel als Neunter vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton klassiert und rückt durch die Disqualifikationen zwei Positionen nach vorne. Der Deutsche beschert dem Zürcher Rennstall damit sechs weitere WM-Punkte. Es ist im 22. Rennen der Saison seine neunte Klassierung in den punkteberechtigenden Rängen.

In der Team-Wertung liegt der Zürcher Rennstall unter den zehn Equipen weiterhin auf Platz 9. (sda/con)

Lando Norris, der nahende WM-Titel und die Angst vor Problemrennen Las Vegas
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schlimmsten Formel-1-Unfälle seit 1994
1 / 18
Die schlimmsten Formel-1-Unfälle seit 1994

Mai 1994: Nur wenige Tage nach dem Tod von Ayrton Senna verunglückt Karl Wendlinger beim GP von Monte Carlo. Der Österreicher prallt im Qualifying mit 170 Stundenkilometern seitlich in die aus Plastiktanks bestehenden Barrieren. Der Pilot schwebt für einige Tage in Lebensgefahr.
quelle: getty images north america / ben radford
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Formel 1 in Miniatur: Hamburger Wunderland eröffnet Mini-Monaco
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Ban-One
23.11.2025 11:13registriert Januar 2024
Was mir nicht klar ist, vielleicht müsste das hier noch erwähnt werden: Profitiert auch das Team Sauber? 😉 😉
201
Melden
Zum Kommentar
4
Luis Figo wird bei seiner Rückkehr nach Barcelona mit einem Schweinekopf empfangen
23. November 2002: Der portugiesische Mittelfeldspieler Luis Figo mausert sich in seinen sechs Jahren beim FC Barcelona zum Fanliebling und wird sogar Captain des Teams. Doch der überraschende Wechsel zum Erzrivalen Real Madrid lässt die Liebe abrupt beenden.
1995 wechselt Luis Figo von Sporting Lissabon zum FC Barcelona. In der katalanischen Metropole dribbelt sich der 1,80 m grosse Portugiese mit seiner Spielart in die Herzen der Fans. Der Mittelfeldspieler führt die «Blaugrana» als Captain zu je zwei Meistertiteln und Cupsiegen.
Zur Story