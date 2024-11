Macht einen guten Job im Landwassertal: Davos-Trainer Josh Holden. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Josh Holden verlängert beim HCD um zwei Jahre

In den nächsten Tagen wird der HCD die vorzeitige Vertragsverlängerung mit seinem Trainer Josh Holden um zwei Jahre bis 2027 offiziell bestätigen.

Klaus Zaugg

Der eingebürgerte Kanadier steht am Anfang einer grossen Trainerkarriere. Fünf Jahre lang arbeitete Josh Holden (46) beim EV Zug als Assistent und hatte mit Cheftrainer Dan Tangnes den bestmöglichen Mentor. Im Sommer 2023 hat er den HC Davos als Headcoach übernommen und in seiner ersten Saison den Davosern den ersten Spengler Cup-Sieg seit 2012 und auf Rang 6 die direkte Playoff-Qualifikation beschert. Im Viertelfinal ist der spätere Finalist Lausanne über 7 Spiele gefordert worden.

Josh Holden holte letzte Saison ein Maximum aus der Mannschaft heraus und sorgte mit einer Episode während des Spengler Cups für Aufsehen, als er während des Finals Tomas Jurco vor laufender TV-Kamera auf der Spielerbank nach allen Regeln der Kunst zusammenfaltete. Der HCD gewann das Spiel und das Turnier. Die richtige Mischung aus Fordern und Fördern, Temperament und Verstand, Feuer und Wasser – sozusagen Yin und Yang – als Erfolgsrezept.

Josh Holden war ab 2005 bei Fribourg und Langnau und ab 2008 bei Zug ein hitzköpfiger Leitwolf, der es zweimal auf über 100 Strafminuten pro Saison brachte. Mit Doug Shedden hatte er als Spieler einen der ganz grossen Feuerköpfe und als Assistent mit Cheftrainer Dan Tangnes einen der grossen Intellektuellen des Eishockeys als Lehrmeister. Eine bessere Ausbildung ist fast nicht denkbar. Josh Holden sozusagen eine perfekte Mischung aus Doug Shedden und Dan Tangnes.

Im Herbst hat er soeben seine Führungsqualitäten eindrücklich bewiesen: Der HCD verliert drei der ersten vier Partien, die vierte in Langnau gleich mit 0:7. Krise? Nein. Die Pleite im Emmental ist der Beginn eines Höhenfluges: Seither haben die Davoser 11 von 14 Spielen gewonnen und sind vom 12. auf den 3. Rang vorgerückt.

Die grosse Herausforderung für einen Trainer ist es, aus einer blamablen Niederlage die richtigen Schlüsse zu ziehen und eine Wende herbeizuführen. Das 0:7 und drei Niederlagen in vier Spielen haben den HCD-Trainer nicht aus der Spur gebracht. Am Samstag hat er den EV Zug seines einstigen Lehrmeisters Dan Tangnes bereits zum zweiten Mal in dieser Saison besiegt.

Die Verlängerung bis 2027, die von verlässlichen Gewährsleuten in Davos gemeldet wird, macht Sinn. Josh Holden steht am Anfang einer grossen Trainerkarriere.