HCD-Trainer Josh Holden knöpft sich Tomas Jurco vor. Bild: keystone

Diese Aktion von Josh Holden auf der HCD-Bank sorgt für Fragezeichen

Mehr «Sport»

Eigentlich war zu diesem Zeitpunkt für den HC Davos alles in bester Ordnung. Das erste Drittel im Spengler-Cup-Final war gerade zu Ende gegangen und die Bündner führten mit 1:0. Doch aus irgendeinem Grund schien HCD-Trainer Josh Holden überhaupt nicht glücklich zu sein. Er packte seinen slowakischen Stürmer am Trikot, zog ihn nach hinten und schrie ihn lauthals an. «Bleib aktiv, bleib aktiv, bleib aktiv!», war die Message des 45-Jährigen.

Holden knöpft sich Jurco vor. Video: SRF

Jurco schien die Aktion überhaupt nicht zu gefallen, kurzzeitig schlug er gar mit seinem Arm in Richtung Holden aus, ehe er von Mitspieler Matej Stransky beruhigt werden konnte. Was zu dieser kuriosen Szene geführt hat, ist indes nicht klar. Auf dem Eis war nichts besonderes ersichtlich. Klar ist indes, dass Jurco nicht mehr lange mit Holden zusammenarbeiten muss. Der Spengler-Cup-Final ist der letzte Auftritt des Slowaken in Davos, danach wechselt er in die russische KHL.

Das Video macht aber auch rasch in Nordamerika die Runde. NHL-Journalist Scott Wheeler beschreibt die Szene als «inakzeptables Verhalten von Josh Holden». (abu)