Ausgewählte Partien:

Gesenkte Köpfe bei den Spaniern: In Schottland unterliegt das Team von Luis de la Fuente. Bild: keystone

Schweizer Gegner Rumänien siegt erneut, Kosovo patzt gegen Andorra – Spanien stolpert

Gruppe I

Kosovo – Andorra 1:1

Kosovo, das mit dem 1:1 in Israel vielversprechend in die Qualifikation gestartet war, enttäuschte mit dem gleichen Resultat in Pristina gegen Andorra, im Juni der nächste Schweizer Gegner. Das 1:0 des Ex-Baslers Edon Zhegrova konterte Andorra zwei Minuten später mit dem Ausgleich des 20-jährigen Berto Rosas.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Kosovo - Andorra 1:1 (0:0)

Pristina. SR Gishamer (AUT).

Tore: 59. Zhegrova 1:0. 61. Rosas 1:1.

Bemerkungen: Kosovo mit Mirlind Kryeziu (Zürich) und Rrudhani (YB/ab 46.), ohne Aliti (Zürich).

Rumänien – Belarus 2:1

Rumänien ist nach den ersten beiden Runden in der EM-Qualifikation das einzige Team, das in der Gruppe I mit der Schweiz Schritt halten kann. Die Mannschaft von Edward Iordanescu schlug dank den frühen Toren von China-Legionär Nicolae Stanciu und Verteidiger Andrei Burca (17. und 19.) daheim Belarus mit 2:1 und steht damit noch makellos da.

Die Highlights von Rumäniens Sieg. Video: SRF

Rumänien - Belarus 2:1 (2:0)

Bukarest. SR Lindhout (NED).

Tore: 17. Stanciu 1:0. 19. Burca 2:0. 86. Morosow 2:1.

Gruppe A

Schottland – Spanien 2:0

Spanien kassiert die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Luis de la Fuente. Im zweiten Spiel der EM-Qualifikation unterliegt der dreifache Europameister überraschend Schottland mit 0:2.

De la Fuente nahm im Vergleich zum gewonnenen Duell vor einigen Tagen gegen Norwegen gleich acht Wechsel in der Startformation vor. Einige bekannte Namen wie Dani Carvajal, Gavi oder Alvaro Morata waren nur Ersatz. Ein Erfolg war die Umstellung des spanischen Nationaltrainers nicht: Manchester Uniteds Mittelfeldspieler Scott McTominay erzielte im vom Schweizer Referee Sandro Schärer geleiteten Match beide Tore für die Schotten.

Grosse Freude bei Doppeltorschütze Scott McTominay (l.) und den Fans. Bild: keystone

Schottland - Spanien 2:0 (1:0)

Hampden Park, Glasgow. SR Schärer.

Tore: 7. McTominay 1:0. 51. McTominay 2:0.

Spanien: Kepa; Porro (46. Carvajal), Garcia, Iñigo Martinez, Gaya; Rodri, Merino (57. Aspas); Pino, Ceballos (79. Gavi), Oyarzabal (46. Williams); Joselu (66. Iglesias).

Georgien – Norwegen 1:1

Der dritte ernsthafte EM-Kandidat in dieser Gruppe liegt schon fünf Punkte hinter Schottland: Norwegen kam ohne den verletzten Erling Haaland in Georgien nur zu einem 1:1.

Georgien - Norwegen 1:1 (0:1)

Batumi. - SR Treimanis (LAT).

Tore: 15. Sorloth 0:1. 61. Mikautadze 1:1.

Bemerkungen: Norwegen ohne Haaland (verletzt).

Gruppe D

Türkei – Kroatien 0:2

WM-Halbfinalist Kroatien korrigierte den halben Fehltritt aus dem Heimspiel gegen Wales (1:1) mit dem Sieg in der Türkei. Mateo Kovacic erzielte beide Tore zum 2:0-Sieg. Es waren seine Treffer vier und fünf im 93. Länderspiel. Auch Wales hat nach dem 1:0 gegen Lettland vier Punkte auf dem Konto.

Das erste Tor von Mateo Kovacic. Video: streamja

Türkei - Kroatien 0:2 (0:2)

Bursa. SR Ekberg (SWE).

Tore: 20. Kovacic 0:1. 45. Kovacic 0:2.

Wales - Lettland 1:0 (1:0)

Cardiff. SR Kruaschwili (GEO).

Tor: 41. Moore 1:0.

Freundschaftsspiel

Deutschland – Belgien 2:3

Deutschland verliert in Köln das Testspiel der WM-Enttäuschungen gegen Belgien mit 2:3. Kevin de Bruyne überragt alle mit einem Tor und zwei Assists.

Nach einem katastrophalen Start in die Partie mit einer Handvoll hochkarätiger Torchancen für die Belgier war das Beste für die Deutschen das Resultat: Nur Yannick Carrasco und Romelu Lukaku mit seinem 72. Tor im 106. Länderspiel trafen in den ersten zehn Minuten für die eine Halbzeit lang sehr stark aufspielenden «Diables Rouges», die neu vom Italo-Deutschen Domenico Tedesco betreut werden. De Bruyne, der die ersten beiden Treffer mustergültig vorbereitet hatte, sorgte mit dem 3:1 in der 78. Minute für die Entscheidung.

Er erzielte den entscheidenden Treffer: Belgiens Captain Kevin De Bruyne (r.). Bild: keystone

Das wie Belgien in Katar in der Vorrunde gescheiterte Deutschland kam noch vor der Pause durch einen von Niclas Füllkrug herausgeholten und verwandelten Handspenalty zum glückhaften 1:2 und steigerte sich danach deutlich. In der 87. Minute wurde der kommende EM-Gastgeber für seine Bemühungen mit dem 2:3 von Serge Gnabry belohnt. Offensiv hatte Deutschland gute Phasen, defensiv wartet aber noch viel Arbeit auf Bundestrainer Hansi Flick.

Deutschland - Belgien 2:3 (1:2)

Köln. SR Delajod (FRA).

Tore: 6. Carrasco 0:1. 9. Lukaku 0:2. 44. Füllkrug (Penalty) 1:2. 78. De Bruyne 1:3. 87. Gnabry 2:3. (nih/sda)