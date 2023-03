Ausgewählte Partien:

Joselu traf gegen Norwegen nach seiner Einwechslung doppelt. Bild: keystone

Spanien schlägt Norwegen – Schweizer Gruppengegner mit Unentschieden – Rumänien siegt

Mehr «Sport»

Israel – Kosovo 1:1

Die Schweizer Gruppengegner Israel und Kosovo haben die Punkte im ersten Spiel der EM-Qualifikation geteilt. Beim 1:1 in Tel Aviv ging Kosovo nach 36 Minuten durch ein Eigentor von Eli Dasa in Führung. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel glich Dor Peretz für die Gastgeber aus. Kurz davor war Kosovos vermeintliches 2:0 von Milot Rashica vom VAR zurückgenommen worden.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Zürichs kosovarischer Innenverteidiger Mirlind Kryeziu spielte durch. Dessen FCZ-Teamkollege Fidan Aliti sowie Donat Rrudhani von den Young Boys kamen nicht zum Einsatz. Israel, das nicht mehr auf den nach politischen Anfeindungen zurückgetretenen Stürmer Munas Dabbur zählen kann, ist am Dienstag in Genf der nächste Gegner der Schweiz.

Israel - Kosovo 1:1 (0:1)

Tel Aviv. SR Collum (SCO).

Tore: 36. Dasa (Eigentor) 0:1. 56. Peretz 1:1.

Israel: Omri Glazer; Dasa, Shlomo, Vitor, Leidner (88. Gropper); Gloukh (79. Baribo), Lavi, Peretz; Haziza (67. Kanaan), Weissmann (88. Rotman), Solomon.

Kosovo: Muric; Vojvoda (88. Hadergjonaj), Rrahmani, Kryeziu, Paqarada; Celina, Dresevic (88. Berisha), Muslija (79. Zeneli); Zhegrova (67. Fazliji), Muriqi, Rashica.

Bemerkungen: Kosovo ohne Aliti (Zürich) und Rrudhani (Young Boys/beide Ersatz). Verwarnungen: 41. Vitor. 43. Kryeziu. 64. Haziza. 78. Kanaan. 84. Dresevic. 86. Shlomo.

Andorra – Rumänien 0:2

Wie der Gruppenfavorit Schweiz startete auch die nominelle Nummer 2 Rumänien standesgemäss. Jedoch meisterte die Mannschaft von Trainer Edward Iordanescu die Pflichtaufgabe in Andorra nicht so spielend wie die Schweiz beim 5:0 gegen Belarus. Das 1:0 durch Dennis Man nach 35 Minuten brachte die Gäste aber auf Kurs. Nach der Pause traf auch noch Denis Alibec, bevor die Rumänen den Sieg in personeller Überzahl ins Trockene brachten.

Andorra - Rumänien 0:2 (0:1)

Andorra la Vella. SR Bel (CRO).

Tore: 35. Man 0:1. 50. Alibec 0:2. - Bemerkungen: 61. Gelb-Rote Karte gegen Rebes (Andorra).

Spanien – Norwegen 3:0

Gegen Norwegen, das auf den verletzten Superstürmer Erling Haaland verzichten musste, setzte sich Spanien am Ende souverän durch. Lange sah es aber nach einer knappen Angelegenheit aus. Nach Dani Olmos Führungstreffer in der 13. Minute bestimmte Spanien zwar weiterhin das Spiel, erzielten jedoch kein weiteres Tor. Beinahe wäre Norwegen durch Alexander Sörloth zum Ausgleich gekommen, doch der Stürmer schoss aus aussichtsreicher Position am Tor vorbei.

In den Schlussminuten sorgte der eingewechselte Joselu mit einem Doppelpack für die Entscheidung zugunsten des Teams vom neuen Coach Luis de la Fuente. Damit steht Spanien nun gleichauf mit Schottland, das sich am Nachmittag ebenfalls 3:0 gegen Zypern durchgesetzt hatte.

Joselu trifft kurz nach seiner Einwechslung… Video: streamja

… und legt wenig später noch einmal nach. Video: streamja

Spanien - Norwegen 3:0 (1:0)

Malaga. SR Bastien (FRA).

Tore: 13. Olmo 1:0. 84. Joselu 2:0. 85. Joselu 3:0.

Spanien: Kepa Arrizabalaga; Carvajal, Nacho Fernandez, Laporte, Balde; Rodri, Merino (82. Ruiz); Olmo (68. Pino), Aspas (58. Ceballos), Gavi (58. Oyarzabal); Morata (81. Joselu).

Bemerkungen: Norwegen ohne Haaland (verletzt).

Schottland - Zypern 3:0 (1:0)

Glasgow. SR Strukan (CRO).

Tore: 21. McGinn 1:0. 87. McTominay 2:0. 93. McTominay 3:0.

Bemerkungen: 95. Gelb-Rote Karte gegen Ioannou (Zypern).

Kroatien – Wales 1:1

Dem WM-Halbfinalisten Kroatien entglitt der Auftaktsieg gegen Wales in der dritten Minute der Nachspielzeit. Das Team um Captain Luka Modric führte in Split dank eines Treffers von Andrej Kramaric nach einer halben Stunde lange – bis Nathan Broadhead spät ausglich für die Waliser, die ihre Ära nach Gareth Bale einläuteten. Im zweiten Spiel der Gruppe D setzte sich die Türkei 2:1 in Armenien durch.

Der Treffer von Andrej Kramaric. Video: streamja

Der späte Ausgleich. Video: streamja

Kroatien - Wales 1:1 (1:0)

Split. SR Pinheiro (POR).

Tore: 28. Kramaric 1:0. 93. Broadhead 1:1.

Armenien - Türkei 1:2 (1:1)

Jerewan. SR Sanchez (ESP).

Tore: 10. Kabak (Eigentor) 1:0. 35. Kökcü 1:1. 64. Aktürkoglu 1:2.

Deutschland – Peru 2:0

Deutschland scheint sein zweites Aus in Folge in der Gruppenphase einer WM-Endrunde überwunden zu haben. Der Weltmeister von 2014 und Gastgeber der EM im kommenden Jahr gewann seine erste Partie nach der Enttäuschung in Katar, das Testspiel in Mainz gegen Peru, 2:0. Niclas Füllkrug traf in den ersten 33 Minuten doppelt. Es waren die Tore 4 und 5 im fünften Länderspiel für Bremens formstarken Mittelstürmer, der zum ersten Mal von Beginn weg spielen durfte. In der zweiten Halbzeit schoss Kai Havertz einen Foulpenalty an den Pfosten.

Deutschlands Trainer Hansi Flick nutzte den Test für Experimente. Neben Captain Joshua Kimmich war der Leipziger Aussenverteidiger David Raum der einzige verbliebene Akteur aus der Formation, die am 1. Dezember gegen Costa Rica beim bitteren WM-Aus begonnen hatte. Am kommenden Dienstag absolviert Deutschland in Köln gegen Belgien das nächste Freundschaftsspiel.

Füllkrug mit seinem zweiten Treffer des Abends. Video: streamja

Deutschland - Peru 2:0 (2:0).

Mainz.

Tore: 12. Füllkrug 1:0. 33. Füllkrug 2:0.

Bemerkungen: 67. Havertz (Deutschland) schiesst Penalty an den Pfosten. (nih/sda)