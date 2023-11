Cristiano Ronaldo trifft in Vaduz. Bild: keystone

Ungarn und Slowakei schaffen EM-Quali – Ronaldo trifft gegen Liechtenstein

Ungarn und die Slowakei qualifizieren sich als zehntes und elftes Team für die Europameisterschaft 2024 im kommenden Sommer in Deutschland.

Mehr «Sport»

Gruppe A

Spanien – Zypern 3:1

Die siebte Niederlage im siebten Länderspiel setzte es für Servettes Joël Mall im Tor von Zypern ab. Der frühere Schweizer Junioren-Internationale kassierte beim 1:3 daheim gegen das bereits qualifizierte Spanien alle Gegentreffer in der ersten halben Stunde, darunter einen vom 16-jährigen Wunderkind Lamine Yamal.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Zypern - Spanien 1:3 (0:3)

Limassol. SR Balakin (UKR).

Tore: 5. Yamal 0:1. 22. Oyarzabal 0:2. 28. Joselu 0:3. 75. Pileas 1:3.

Bemerkungen: Zypern mit Mall (Servette).

Spanien: Raya; Navas (65. Carvajal), Le Normand (46. David Garcia), Torres, Grimaldo; Gavi, Zubimendi, Merino (46. Aleix Garcia), Yamal (73. Torres), Joselu, Oyarzabal.

Gruppe F

Aserbaidschan – Schweden 3:0

In Baku zwischen Aserbaidschan und Schweden sorgte Esther Staubli für eine Premiere. Erstmals stand eine Schweizer Schiedsrichterin bei einem EM-Qualifikationsspiel der Männer in der Verantwortung. Die 44-jährige Bernerin zeigte in der 57. Minute einem Spieler von Aserbaidschan wegen einer Notbremse zu Recht die Rote Karte. Dennoch gewannen die Gastgeber im fürs Weiterkommen unbedeutenden Spiel 3:0.

Das spektakuläre 3:0 für Aserbaidschan. Video: SRF

Aserbaidschan - Schweden 3:0 (2:0)

Baku. - SR Staubli (SUI).

Tore: 3. Mahmudov 1:0. 6. Dadaschow 2:0. 89. Mahmudov 3:0.

Bemerkungen: 57. Rote Karte gegen Mustafazada.

Gruppe G

Bulgarien – Ungarn 2:2

Erst dank einem Eigentor in der 97. Minute zum 2:2 verhinderte Ungarn in Bulgarien die erste Niederlage der EM-Qualifikation und sicherte sich den noch benötigten Punkt für die Teilnahme an der nächsten Endrunde.

Im wegen Sicherheitsbedenken ohne Zuschauer ausgetragenen Spiel im Nationalstadion von Sofia rannte Ungarn ab der 79. Minute einem 1:2-Rückstand hinterher. Ein letzter von Captain und Liverpool-Spieler Dominik Szoboszlai getretener Freistoss lenkte der Bulgare Alex Petkov mit dem Kopf unglücklich ins eigene Tor. Ungarn ist damit zum dritten Mal in Folge bei der EM dabei.

Video: SRF

Gruppe J

Slowakei – Island 4:2

Auch die Slowakei schafft es nach 2016 und 2021 erneut an die Europameisterschaft. Das Team um Captain Milan Skriniar sicherte sich mit dem 4:2-Heimsieg gegen Island den 2. Gruppenrang hinter dem bereits qualifizierten Portugal.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Slowakei - Island 4:2 (2:1)

Bratislava. - SR Pawson (ENG).

Tore: 17. Oskarsson 0:1. 30. Kucka 1:1. 36. Duda (Penalty) 2:1. 47. Haraslin 3:1. 55. Haraslin 4:1. 74. Gudjohnsen 4:2.

Liechtenstein – Portugal 0:2

Portugal feierte auswärts einen 2:0-Sieg gegen Liechtenstein. Cristiano Ronaldo traf direkt nach der Pause zur Führung für die Iberer. Es war das 128. Tor im 204. Länderspiel für den Portugiesen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Liechtenstein - Portugal 0:2 (0:0)

Vaduz. SR Al-Hakim (SWE). -

Tore: 46. Ronaldo 0:1. 57. Cancelo 0:2.