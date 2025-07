Tabellen, Spielplan und Modus: Alle Informationen zur Frauen-EM in der Schweiz

Der Schweizerische Fussballverband hat auch für das dritte Gruppenspiel gegen Finnland einen Fanmarsch zum Stadion organisiert. In Genf dürfen sich die Fans ab 15 Uhr beim Treffpunkt Lancy-Pont-Rouge besammeln. Dort startet dann um 18.45 Uhr der Marsch in Richtung Stade de Genève. Allerdings wird dieser Marsch nur 1000 Meter lang sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Keller siegt in Andorra, Blöchlinger überrascht +++ Wawrinka in Rumänien im Viertelfinal

61-jähriger Mann wird in Indonesien von Netzpython verschlungen

«Big Beautiful Bill» verdoppelt Einreisegebühren für Schweizer in die USA

Trump verhängt 35 Prozent Zölle gegen Kanada – und deutet an, wie viel der Schweiz droht

«Liebe Karen» – Trumps Zollbrief an die Schweiz ist da 😜

Géraldine Reuteler ist die wichtigste Spielerin der Nati – und zu Höherem berufen

Keine andere Spielerin prägt die EM-Spiele der Schweizer Nati so sehr wie Géraldine Reuteler. Was die Nidwaldnerin auszeichnet und warum sie für Höheres bestimmt ist.

Drei Spiele hat die Schweiz an der Heim-Europameisterschaft absolviert. Drei Mal in der Folge wurde nach dem Schlusspfiff Géraldine Reuteler als beste Spielerin ihres Teams ausgezeichnet. Ein Zufall ist das nicht. Die Nidwaldnerin ist an diesem Turnier bislang die wichtigste Schweizer Einzelspielerin.