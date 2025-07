Egli singt heute die Hymne – Bangen um Kapitänin Wälti

Bevor der Ball in Basel rollt, ist die erste EM-Partie bereits vorbei: In Thun treffen um 18 Uhr die Schweizer Gruppengegner Island und Finnland aufeinander.



Die Eröffnungsfeier des Turniers ist trotzdem erst am Abend vor der Partie der Nati. 185 Darsteller sind involviert in die Zeremonie, die unter dem Motto «Summit of Emotions» («Gipfel der Emotionen») steht. Nebst dem Fussball werden die Schweizer Berge die Hauptdarsteller sein.