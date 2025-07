Die Schweizerinnen schieden an der Heim-EM im Viertelfinal gegen Spanien aus, doch konnten sie dennoch viele Fussballfans begeistern. So auch den Nati-Rekordtorschützen Alex Frei. Im Blick-Podcast « Forza » schwärmte er: «Dieses Team hat begeistert und auch einzelne Spielerinnen. Géraldine Reuteler hätte als Mann einen Marktwert von 80 Millionen Euro, sie war unglaublich gut. Auch Lia Wälti und Noelle Maritz sind sehr tolle Spielerinnen und auch bei anderen Teams gibt es diese.»Frei fügte zudem an: «Was mich am meisten gefreut hat: Nicht einmal einen Unterbruch wegen Rauchpetarden im Stadion. Fanmärsche, bei denen keine Fenster eingeschlagen wurden. Keine SBB-Züge, die wegen des Ziehens der Notbremse zum Stehen gekommen sind. Es ist wirklich ein wunderbares Fest.»