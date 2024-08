Jonas Deichmann stellt einen wahnsinnigen Triathlon-Weltrekord auf

Sein Ziel, 120 Ironman-Distanzen innerhalb von 120 Tagen zurückzulegen, sei nichts weniger als «der Weltrekord für die grösste Ausdauerleistung aller Zeiten», meint Deichmann, und fügt an: «Ich wüsste nicht, was noch mehr geht». (kat)

Müde scheint Deichmann nicht zu werden. An seinem 105. Ironman stellte er im Schwimmen mit 1:05 Stunden eine neue persönliche Bestmarke auf. Auf dem Weg zum neuen Weltrekord hatte Deichmann zwischenzeitlich mit Kniebeschwerden, Rückenproblemen und mentalen Problemen zu kämpfen. Mittlerweile ist er aber wieder fitter: «Ich bin Feuer und Flamme. Das Ziel rückt näher», sagte er gegenüber Eurosport .

«Der Weltrekord für die grösste Ausdauerleistung aller Zeiten. Ich wüsste nicht, was noch mehr geht.»

Seit dem 9. Mai 2024 legte Deichmann an 106 aufeinanderfolgenden Tagen 3,8 km im Wasser, 180 km auf dem Fahrrad und 42,195 km auf der Laufstrecke zurück und entthronte mit dieser Marke den vorherigen Weltrekordhalter Sean Conway aus Simbabwe. Insgesamt sind das 402,8 km schwimmen, 19'080 auf dem Velo und 4452 km zu Fuss. Der Entthronte nahm es sportlich: «Es ist mir eine Ehre, dass du mit der Challenge 120 meinen Rekord pulverisierst», meinte er zu seinem Nachfolger.

Jonas Deichmann ist ein Mann, der die Extreme liebt. Der 37-Jährige hat schon einen 14-monatigen Triathlon um die Welt, einige Kontinentaldurchquerungen auf dem Fahrrad sowie einen Duathlon durch die USA hinter sich. Vor einigen Monaten hat er sich mit der «Challenge 120» ein neues Ziel gesteckt – er will innerhalb von 120 Tagen 120-mal die Ironman-Distanz zurücklegen.

Der deutsche Triathlet Jonas Deichmann stellt einen neuen Weltrekord auf. Er absolviert heute seinen 106. Ironman in 106 Tagen. Sein Ziel hat er damit aber noch nicht erreicht.

Jonas Deichmann will seinen Weltrekord noch weiter ausbauen.

Jonas Deichmann will seinen Weltrekord noch weiter ausbauen.

