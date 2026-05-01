Den FCZ-Frauen reichte am Freitagabend ein 0:0 für das Weiterkommen. Bild: www.fcz.ch/

FC Basel, Servette Chênois und FC Zürich im Playoff-Halbfinal

Servette Chênois, der FC Zürich und mit Vorbehalt auch der FC Basel stehen in der Women's Super League in den Playoff-Halbfinals.

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GC – Zürich

Die FCZ-Frauen brachten gegen die Grasshoppers ihren Vorsprung aus dem Hinspiel ins Trockene. Eine Woche nach dem 2:0-Sieg reichte am Freitagabend ein 0:0 für das Weiterkommen. Mit GC ist damit der Playoff-Finalist des vergangenen Jahres bereits aus dem Rennen um den Meistertitel ausgeschieden.

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Basel – St.Gallen

Der FC Basel gewinnt das Viertelfinal-Rückspiel gegen St. Gallen nach Penaltyschiessen. Vom Elfmeterpunkt aus versagen den Ostschweizerinnen die Nerven - zwei Spielerinnen verschiessen, während Basel souverän vier von vier Penaltys verwandelt. Damit konnte der FCSG den 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel nicht verteidigen und für die Überraschung sorgen.



Das Duell könnte allerdings noch ein juristisches Nachspiel haben. Grund dafür ist eine Einwechslung des FC Basel kurz vor Ende der Verlängerung: Offenbar stand die eingewechselte Spielerin nicht auf dem offiziellen Matchblatt. Die Gäste aus St. Gallen legten nach dem Vorfall Spielfeldprotest ein.

bild: https://www.instagram.com/fcbasel1893frauen/

Servette – Aarau

Die Genferinnen, die als Qualifikationssiegerinnen in die Playoffs starteten, gewannen das Rückspiel gegen die Frauen des FC Aarau deutlich mit 4:0. Drei dieser Tore erzielte Magdalena Sobal. Bereits das Hinspiel hatte Servette mit 2:1 gewonnen.

Am Samstag steht das letzte Viertelfinal-Rückspiel an. In Bern treffen die YB-Frauen auf Rapperswil-Jona. Die amtierenden Meisterinnen aus der Hauptstadt starten mit einem Vorsprung von 1:0 ins Rückspiel.

Die Halbfinal-Hinspiele finden zwischen dem 8. und 10. Mai statt. (sda)