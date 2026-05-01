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Cristiano Ronaldo: Diese Seite des Fussball-Stars kanntest du noch nicht

Manchester United&#039;s Cristiano Ronaldo, right, and his teammate Anderson are seen during a training session ahead of Wednesday&#039;s Champions League final match between Manchester United and Bar ...
Cristiano Ronaldo nahm damals den brasilianischen Mittelfeldspieler bei sich auf. Bild: AP

Ex-Mitspieler wohnte bei ihm – diese Seite von Cristiano Ronaldo kanntest du noch nicht

Der ehemalige Spieler von Manchester United, Anderson, gab Einblicke in die Zeit, als er mit Cristiano Ronaldo zusammenlebte. Dabei hob er die wichtige Rolle des portugiesischen Stars zu Beginn seiner Karriere in England hervor.
01.05.2026, 12:1201.05.2026, 12:12
Claudia Carvalho

Cristiano Ronaldo gilt besonders bei seinen Kritikern als arrogant und egoistisch. Sein ehemaliger Man-United-Kollege Anderson rückt den Portugiesen nun aber in ein ganz anderes Licht. Im Podcast von Vereinslegende Rio Ferdinand sprach der Brasilianer über das Jahr, in dem er in Ronaldos Haus wohnte.

Manchester United&#039;s Cristiano Ronaldo, right, and Anderson arrive at New Tokyo International Airport in Narita, near Tokyo, Japan, Monday, Dec. 15, 2008. The club team will play in the FIFA Club ...
Anderson schloss sich Cristiano Ronaldo 2007 bei Manchester United an.Bild: AP KYODO NEWS

Der eine kam von Sporting Lissabon und der andere vom FC Porto zum englischen Verein. Beide wurden von Star-Berater Jorge Mendes betreut. Anderson betont, dass er Cristiano vieles verdanke: «Ich sage ihm immer, dass ich ihm meine Karriere verdanke. Etwa zu 50 bis 80 Prozent, weil er mir so sehr geholfen hat. Ronaldo hat mich in sein eigenes Haus aufgenommen.»

Der ehemalige Mittelfeldspieler erzählte ausserdem, dass auch der Portugiese Nani mit in Cristiano Ronaldos Haus wohnte. «Er hat Nani und mich in seinem Haus aufgenommen. Ich erinnere mich daran, weil er uns wie Brüder aufgenommen und sich um uns gekümmert hat. Er hat sogar für mich gekocht», fügte er hinzu.

Premier League Soccer: Sunderland v Manchester United, ManU APR 11 Manchester United s Anderson left, Nani centre, and Christiano Ronaldo right joke around before kick off...Barclays Premier League..S ...
Auch im Training kam es regelmässig zu Rangeleien zwischen den dreien.Bild: www.imago-images.de

Anderson beschrieb Cristiano Ronaldo als sehr verantwortungsbewusst. Der Superstar habe die jungen Mitspieler kostenlos bei sich wohnen lassen und sie sogar zum Training gefahren. Die einzige Bedingung, die der fünffache Ballon d'Or Gewinner für das Zusammenleben stellte, war die Beteiligung an den Einkäufen. «Er kaufte das Essen, aber wir mussten im Supermarkt mithelfen. In der einen Woche musste ich bezahlen, in der anderen Woche Nani», erzählte Anderson. An den Benzinkosten hätten sie sich hingegen nicht beteiligen müssen – Anderson betonte, dass Ronaldo wie auch die weiteren Teammitglieder sehr gut für die Jüngeren gesorgt hätten.

Auch Streit gehörte zum Zusammenleben der drei. Gemäss Anderson kam es regelmässig zu Streitereien – meistens ging es natürlich darum, wer recht hatte und als Sieger da stand. Verlor Ronaldo, würde er bis zu zwei Tage nicht mehr mit ihm sprechen. Sogar hier zeigte sich die Siegermentalität des fünffachen Weltfussballers.

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