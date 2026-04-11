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Thun - Basel in der Super League wegen Brand im St. Jakob-Park abgesagt

St. Jakob-Park FC Basel von oben Vogelperspektive aussen
Im St. Jakob-Park kam es zu einem Brand.Bild: Shutterstock

Feuer in Garderoben des FC Basel – Verein geht nicht von Brandstiftung aus

11.04.2026, 10:1511.04.2026, 11:02

Das für Samstag angesetzte Spiel zwischen dem FC Thun und dem FC Basel findet nicht statt. Grund dafür ist ein Brand im Kabinentrakt des St. Jakob-Parks. Dieser habe sich am Freitagabend «aus noch nicht vollständig geklärten Gründen» ereignet, so der FC Basel. Es entstand ein grosser Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Das geplante Spiel hätte nicht in Basel, sondern in Thun stattfinden sollen. Die Absage erfolgte, weil beim Brand auch persönliche Fussballschuhe, sämtliches Spiel- und Ersatzmaterial sowie medizinisches und technisches Equipment beschädigt wurden. Diese sind gemäss dem FC Basel für den Spielbetrieb zwingend und können nicht kurzfristig ersetzt werden. So ist eine Durchführung nicht möglich. Die Swiss Football League hat dem Antrag des FCB zugestimmt.

Koba Koindredi (FCB), links, und Michael Heule (FCT) in Aktion im Super League Spiel zwischen dem FC Thun und dem FC Basel, am Samstag, 13. September 2025 in der Stockhorn Arena in Thun. (KEYSTONE/Pet ...
Thun und Basel bei ihrem letzten Direktduell in der Stockhorn Arena.Bild: keystone

Vom Brand sind zahlreiche Räumlichkeiten betroffen. Die Rede ist vom gesamten Garderobenbereich – also Garderoben, Materialräume sowie sämtliche Spieler- und Trainermaterialien, aber auch das Trainerbüro, das Team-Manager-Office, die Physiobereiche sowie Duschen und Sanitäranlagen.

Zur Brandursache macht der FC Basel keine Angaben. Gegenüber «20 Minuten» teilte der Verein mit:

«Von Brandstiftung wird nicht ausgegangen, die forensischen Ermittlungen sind aber noch im Gang.»

Man stehe in engem Austausch mit den zuständigen Behörden, heisst es in einer Mitteilung. Über neue Entwicklungen werde man zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Ebenfalls unklar ist bislang, wann das Spiel in Thun nachgeholt wird. (dab/hah)

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