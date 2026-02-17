FIFA-Präsident Infantino nun auch Libanese

Der FIFA-Präsident ist nun offiziell auch Libanese. screenshot: instagram

Der Schweizer FIFA-Präsident Gianni Infantino ist dank einer Ausnahmeregel offiziell auch Staatsbürger des Libanon geworden.

«Es war mir eine Ehre, in Beirut zu sein, um meinen libanesischen Pass vom Ministerium für Inneres und Stadtverwaltungen entgegenzunehmen», schrieb der 55-Jährige in der Nacht auf Dienstag auf seinem Instagram-Account. Betitelt war der Post mit der Überschrift: «Stolz, Libanese zu sein – offiziell!»

Gianni Infantino ist mit einer Libanesin verheiratet. Er wurde als Sohn italienischer Einwanderer in der Schweiz geboren. Normalerweise können libanesische Frauen ihre Staatsbürgerschaft nicht an ausländischen Ehemänner und Kinder weitergeben. Für Infantino und dessen Familie wurde eine Ausnahme gemacht. (sda)