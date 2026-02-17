bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
FIFA

FIFA: Gianni Infantino ist nun auch Libanese

FIFA-Präsident Infantino nun auch Libanese

17.02.2026, 09:5717.02.2026, 09:57
Gianni Infantino Libanesischer Pass
Der FIFA-Präsident ist nun offiziell auch Libanese.screenshot: instagram

Der Schweizer FIFA-Präsident Gianni Infantino ist dank einer Ausnahmeregel offiziell auch Staatsbürger des Libanon geworden.

«Es war mir eine Ehre, in Beirut zu sein, um meinen libanesischen Pass vom Ministerium für Inneres und Stadtverwaltungen entgegenzunehmen», schrieb der 55-Jährige in der Nacht auf Dienstag auf seinem Instagram-Account. Betitelt war der Post mit der Überschrift: «Stolz, Libanese zu sein – offiziell!»

Gianni Infantino ist mit einer Libanesin verheiratet. Er wurde als Sohn italienischer Einwanderer in der Schweiz geboren. Normalerweise können libanesische Frauen ihre Staatsbürgerschaft nicht an ausländischen Ehemänner und Kinder weitergeben. Für Infantino und dessen Familie wurde eine Ausnahme gemacht. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Infantino bei Donald Trump
1 / 8
Infantino bei Donald Trump
Ein Schweizer im Oval Office: Gianni Infantino besuchte am Dienstag Donald Trump.
quelle: ap/ap / evan vucci
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Infantinos Auftritt an der WM-Auslosung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Reuteler brilliert mit einem Hattrick – vier Unentschieden in der Women's Super League
CZ gegen FCB: Der Klassiker war ein Verfolgerduell, das mit dem Letzigrund einen würdigen Rahmen hatte. Die Partie fand im Anschluss an das Super-League-Spiel der Männer statt, das der FCZ gegen Luzern gleich mit 1:4 verlor. Das schlechte Abschneiden der Equipe von Trainer Denis Hediger änderte nichts am Support der Südkurve, die in einem ansonsten leeren Stadion und bei «Hudelwetter» für Stimmung sorgte. Tore sahen die 1250 Zuschauer keine, das Spiel endete trotz zahlreicher Chancen und insgesamt drei Aluminiumtreffern 0:0.
Zur Story