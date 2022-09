Der strahlende Sieger: Max Verstappen. Bild: keystone

Verstappen vermiest die grosse Ferrari-Party in Monza – Leclerc trotz Pole nur Zweiter

Am 75-jährigen Jubiläum vom italienischen Rennstall siegt der Niederländer. Dabei war die Ausgangslage für Ferrari und Charles Leclerc grossartig. Zhou Guanyu beendet beim Grossen Preis von Italien die Durststrecke von Alfa Romeo.

Es war alles angerichtet für eine grosse Ferrari-Party beim Heim-Grand-Prix in Monza. Der italienische Rennstall feierte an diesem Wochenende sein 75-Jahre-Jubiläum, und Charles Leclerc startete von der Pole-Position. Doch es kam nicht wie von den Italienern erwartet.

Am Ende strahlte, wie so oft in dieser Saison, Max Verstappen im Red Bull vom obersten Treppchen auf dem Podium. Leclerc musste sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. George Russell im Mercedes komplettierte das Podest. Leclercs Teamkollege Carlos Sainz wurde Vierter.

Das Rennen ging hinter dem Safety-Car zu Ende. Die Neutralisation war sechs Runden vor Schluss nach dem Ausfall von Daniel Ricciardo nötig geworden. Der Australier war im defekten McLaren unterwegs stehen geblieben.

Zum Jubiläum in Gelb: Charles Leclerc und die Ferrari-Crew. Bild: keystone

Der nach einer Rückversetzung von Startplatz 7 losgefahrene Verstappen siegte in Monza ein erstes Mal. Sein bisheriges Bestergebnis auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke war Rang 5 vor vier Jahren gewesen.

Das Handicap der hinteren Startposition hatte Verstappen schon nach der ersten Runde um mehr als zur Hälfte wettgemacht, nach vier Umgängen war er bereits erster Verfolger des zu jenem Zeitpunkt führenden Leclerc. Der aus der Pole-Position hielt die Hoffnung der Ferrari-Fans bis 20 Runden vor Schluss aufrecht. Als der Monegasse aber ein zweites Mal für einen Reifenwechsel seine Fahrt unterbrach, war die Entscheidung zugunsten von Verstappen gefallen.

Mit seinem fünften Sieg hintereinander, dem elften insgesamt in der laufenden Saison, baute Verstappen als Führender in der Gesamtwertung seinen ohnehin grossen Vorsprung auf den Monegassen Leclerc, der die schnellste Runde fuhr, um weitere 6 auf 115 Punkte aus.

Für Alfa Romeo endete die Durststrecke ohne Punkte in Italien nach sechs Rennen ohne Punkterang. Zhou Guanyu wurde Zehnter, Valtteri Bottas fuhr auf den 13. Platz. Für eine Überraschung sorgte derweil Nyck de Vries, der im Williams zwei Punkte einfuhr. Der 27-jährige Niederländer debütierte in der Formel 1, weil Alexander Albon mit einer Blinddarmentzündung ausfiel. Es waren erst die Punkte 5 und 6 für den britischen Rennstall. (nih/sda)