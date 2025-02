Verstappen zittert schon: In der Formel 1 drohen beim Fluchen deftige Strafen

Land: USA Strecke: Circuit of The Americas (5,513 Kilometer) Anzahl Runden: 56 Erster Grand Prix: 2012 Renndistanz : 308,405 Kilometer Rundenrekord: 1:36.169 (Charles Leclerc für Ferrari 2019)

Sauber, Ferrari und Co. – so sehen die neuen Formel-1-Autos aus

Mitte März findet in Melbourne das erste Formel-1-Rennen der Saison 2025 statt. In 24 Rennen wird dann bis zum Saisonabschluss in Abu Dhabi der Weltmeister auserkoren. Wir stellen euch alle Rennstrecken, ihre Historie und die Startzeiten der Rennen hier vor:

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So hast du Formel 1 noch nie gesehen – sind Drohnen die Zukunft?

Das sind die Autos der einzelnen Teams in der Formel 1 2025

Das sind die Autos der einzelnen Teams in der Formel 1 2025

Biathlon im Turn-Unterricht? Wie es nach der WM in der Schweiz weitergehen soll

In Lenzerheide war viel vom Vermächtnis der ersten Biathlon-WM in der Schweiz die Rede. An der Spitze sieht es recht gut aus, doch die Basis ist noch deutlich zu schmal. Das soll sich nun ändern.

Etwas wehmütig blickt sich Aita Gasparin nach ihrem letzten WM-Rennen am Sonntagnachmittag um und sagt zu Keystone-SDA: «Auf dieser Wiese hier, wo wir stehen, bin ich als sechsjähriges Mädchen Langlaufrennen gelaufen.» Sie sei extrem dankbar, was man seither aufgebaut habe und dass sie die Möglichkeit erhalten habe, in einer solchen Atmosphäre eine Heim-WM zu erleben.