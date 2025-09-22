bedeckt14°
DE | FR
burger
Sport
Formel 1

Formel 1: Hamilton und Leclerc sind sich uneinig

epa12395862 Scuderia Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain competes in the 2025 Formula 1 Azerbaijan Grand Prix held at the Baku City Circuit in Baku, Azerbaijan, 21 September 2025. EPA/ALI HAIDER
Für Ferrari verlief das Wochenende mal wieder enttäuschend.Bild: keystone

Der Teamorder widersetzt: Ferrari-Zoff zwischen Hamilton und Leclerc in Baku

Beim Rennen in Baku erlebt Ferrari ohnehin einen schwierigen Sonntag. Dann widersetzt sich Lewis Hamilton einer Teamorder – und verursacht schlechte Laune.
22.09.2025, 06:2722.09.2025, 06:27
Nils Kögler / t-online
Ein Artikel von
t-online

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat beim Grossen Preis von Aserbaidschan in Baku einen teaminternen Zwist bei Ferrari verursacht. Der siebenmalige Weltmeister lag in der Schlussphase des Rennens eigentlich auf Platz neun hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Doch Hamilton hatte die frischeren Reifen.

Das Team beschloss also, Hamilton kampflos an Leclerc vorbeizuwinken, um ihn Jagd auf McLaren-Pilot Lando Norris auf Rang sieben machen zu lassen. Die klare Absprache: Sollte es Hamilton nicht gelingen, Norris zu überholen, muss er Leclerc wieder vorbeilassen.

Genau dieses Szenario trat ein: Hamilton hatte es bis zur letzten Runde nicht geschafft, Norris zu überholen. Sein Renningenieur Riccardo Adami funkte deshalb auf der langen Start-und-Ziel-Geraden an den 40-Jährigen: «Lass Charles vorbei. Er liegt eineinhalb Sekunden hinter dir. Das ist die letzte Runde.»

Verstappen siegt in Baku – WM-Leader Piastri crasht in Mauer

Hamilton bremste zwar etwas ab, liess Leclerc vor der Ziellinie aber nicht mehr passieren. Am Ende blieb er mit etwas weniger als einer halben Sekunde Vorsprung auf Rang acht. Das Sky-Kommentatoren-Duo Sascha Roos und Ralf Schumacher vermuteten zunächst ein Versehen.

«Eigentlich egal»

Leclerc unterstellte seinem Teamkollegen jedoch Absicht. Er funkte nach der Zieldurchfahrt zunächst vermeintlich grossmütig: «Es ist mir eigentlich egal, es geht nur um den achten Platz. Also ist es okay, er kann sich über diesen achten Platz freuen.» Dann wurde er aber deutlich: «Es ist nur dumm, weil es nicht fair ist.»

Hamilton und Leclerc liegen in der Fahrerwertung der WM unmittelbar hintereinander. Leclerc ist mit 165 Punkten Fünfter, Hamilton liegt mit 121 Punkten auf Rang sechs. (riz/tonline)

«I am stupid» – weshalb Baku den F1-Fahrern alles abverlangt
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die Autos der einzelnen Teams in der Formel 1 2025
1 / 11
Das sind die Autos der einzelnen Teams in der Formel 1 2025
Kick Sauber, Fahrer: Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto
quelle: x / x
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Formel 1 in Miniatur: Hamburger Wunderland eröffnet Mini-Monaco
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
3
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Nato aus +++ Selenskyj will Trump treffen
4
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
5
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
Meistkommentiert
1
«Das Haus ist am Brennen, doch Albert Rösti löscht es nicht»
2
Charlie Kirk wird mit einer Gedenkfeier geehrt, wie es sie wohl noch nie gab
3
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
4
Auch Portugal erkennt Palästina als Staat an
5
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
Meistgeteilt
1
5 Tote bei Angriff im Libanon+++ Netanjahu droht mit «Antwort» auf Palästina-Anerkennung
2
FBI-Chef Patel: Viele Theorien zu Kirk-Tod +++ Trump droht den Taliban
3
«Eastern Sentry»: Wie die Nato Russland in die Schranken weisen will
4
History Porn Teil CIX: Geschichte in 34 Wahnsinns-Bildern
5
Ich war zum ersten Mal im Spital: Tausend Dank an alle, die mich geflickt haben!
«Who is the beeest? Better than the reeest?» – Federer rockt beim Davis Cup das Festzelt
20. September 2009: Roger Federer sichert der Schweiz im Davis Cup gegen Italiens Potito Starace den Liga-Erhalt und feiert danach ausgelassen im Festzelt. Dabei tritt Erstaunliches zu Tage: Der Tennis-Maestro kann singen – und zwar ganz gut.
Das Schweizer Davis-Cup-Team trifft am Wochenende vom 18. bis 20. September in Genua auf Italien. Gegen die Südeuropäer geht es für die Schweizer im Abstiegs-Playoff mal wieder um den Verbleib in der Weltgruppe.
Zur Story