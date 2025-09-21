Max Verstappen war auf dem Stadtkurs nicht zu schlagen. Bild: www.imago-images.de

Verstappen siegt in Baku – WM-Leader Piastri crasht in Mauer

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen doppelt nach und feiert im Grand Prix von Aserbaidschan den nächsten überlegenen Start-Ziel-Sieg. Derweil patzt WM-Leader Oscar Piastri mit einem Nuller. Auch das Team Sauber geht leer aus.

Zwei Wochen nach seinem überlegenen Sieg auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Monza war Max Verstappen im Red Bull auch auf dem engen Stadtkurs in Baku eine Klasse für sich. Der Weltmeister der letzten vier Jahre feierte vor George Russell im Mercedes und dem überraschenden Carlos Sainz im Williams seinen vierten Saisonsieg.

McLaren hingegen erlebte ein Rennen zum Vergessen. WM-Leader Oscar Piastri schied in der 1. Runde aus, Teamkollege Lando Norris kam nicht über Platz 7 hinaus. Damit hielt sich der Schaden für Piastri im WM-Titelkampf mit Norris in Grenzen: der Australier führt nach dem 17. von 24 Saisonrennen nun noch 25 Punkte vor dem Briten.

Piastris Rennen endet schon früh. Video: SRF

Der fehlerfreie Verstappen, der sich mit einem Rückstand von 69 Zählern im WM-Kampf zurückmeldete, fuhr zu seinem 67. Grand-Prix-Sieg der Karriere. Am Ende hatte der Titelverteidiger einen Vorsprung von fast 15 Sekunden auf Russell.

Sauber knapp an Punkten vorbei

McLaren verpasste es auf dem Stadtkurs am Kaspischen Meer, den Konstrukteurs-WM-Titel vorzeitig zu fixieren. Die nächste Chance bietet sich in zwei Wochen im Grossen Preis von Singapur.

Das Team Sauber ging in Baku gänzlich leer aus. Gabriel Bortoleto als Elfter und Nico Hülkenberg als Sechzehnter verpassten die WM-Punkteränge. Dem brasilianischen Rookie Bortoleto fehlten 28 Sekunden zu seinem fünften Top-10-Ergebnis, dem vierten in den letzten fünf Grands Prix. (ram/sda)