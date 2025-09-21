wechselnd bewölkt24°
DE | FR
burger
Sport
Motorsport

Formel 1: Verstappen siegt in Baku überlegen – WM-Leader Piastri crasht

F1 - AZERBAIJAN GRAND PRIX 2025 01 VERSTAPPEN Max nld, Red Bull Racing RB21, action during the 2025 Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix, 17th round of the 2025 FIA Formula One World Champion ...
Max Verstappen war auf dem Stadtkurs nicht zu schlagen.Bild: www.imago-images.de

Verstappen siegt in Baku – WM-Leader Piastri crasht in Mauer

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen doppelt nach und feiert im Grand Prix von Aserbaidschan den nächsten überlegenen Start-Ziel-Sieg. Derweil patzt WM-Leader Oscar Piastri mit einem Nuller. Auch das Team Sauber geht leer aus.
21.09.2025, 15:1021.09.2025, 15:10

Zwei Wochen nach seinem überlegenen Sieg auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Monza war Max Verstappen im Red Bull auch auf dem engen Stadtkurs in Baku eine Klasse für sich. Der Weltmeister der letzten vier Jahre feierte vor George Russell im Mercedes und dem überraschenden Carlos Sainz im Williams seinen vierten Saisonsieg.

McLaren hingegen erlebte ein Rennen zum Vergessen. WM-Leader Oscar Piastri schied in der 1. Runde aus, Teamkollege Lando Norris kam nicht über Platz 7 hinaus. Damit hielt sich der Schaden für Piastri im WM-Titelkampf mit Norris in Grenzen: der Australier führt nach dem 17. von 24 Saisonrennen nun noch 25 Punkte vor dem Briten.

Piastris Rennen endet schon früh.Video: SRF

Der fehlerfreie Verstappen, der sich mit einem Rückstand von 69 Zählern im WM-Kampf zurückmeldete, fuhr zu seinem 67. Grand-Prix-Sieg der Karriere. Am Ende hatte der Titelverteidiger einen Vorsprung von fast 15 Sekunden auf Russell.

Sauber knapp an Punkten vorbei

McLaren verpasste es auf dem Stadtkurs am Kaspischen Meer, den Konstrukteurs-WM-Titel vorzeitig zu fixieren. Die nächste Chance bietet sich in zwei Wochen im Grossen Preis von Singapur.

Das Team Sauber ging in Baku gänzlich leer aus. Gabriel Bortoleto als Elfter und Nico Hülkenberg als Sechzehnter verpassten die WM-Punkteränge. Dem brasilianischen Rookie Bortoleto fehlten 28 Sekunden zu seinem fünften Top-10-Ergebnis, dem vierten in den letzten fünf Grands Prix. (ram/sda)

Motorsport Standings provided by Sofascore
«I am stupid» – weshalb Baku den F1-Fahrern alles abverlangt
Zwischen Minigolf und Medienmarathon: Beim GP in Baku beginnt das Chaos schon beim Visum
Mehr Formel 1:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die Autos der einzelnen Teams in der Formel 1 2025
1 / 11
Das sind die Autos der einzelnen Teams in der Formel 1 2025
Kick Sauber, Fahrer: Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto
quelle: x / x
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So hast du Formel 1 noch nie gesehen – sind Drohnen die Zukunft?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
4
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
5
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Nato aus +++ Selenskyj will Trump treffen
Meistkommentiert
1
«Abtreibung ist ein Akt gegen die Natur»: Wir waren an einer Anti-Abtreibungsdemo
2
AfD ist in Umfrage erstmals stärkste Partei in Deutschland
3
Warum die UBS der Schweiz den Rücken kehren könnte – und was Sergio Ermotti jetzt sagt
4
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
5
Abtreibungsdemo in Zürich – Polizei setzt Wasserwerfer ein
Meistgeteilt
1
Medien: Grossbritannien will Palästina heute anerkennen +++ Auch Portugal vor Beschluss
2
Newsom erlässt strengere Regeln für Trumps «Geheimpolizei» +++ Tiktok-Deal vor Abschluss
3
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
4
Rappi führt Zug vor ++ SCB-Debakel bei Ajoie ++ Leader Davos schlägt auch Lugano
5
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
Dieser Pass! Lieber Messi, hör bitte nie mit Fussball auf!
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
Zur Story