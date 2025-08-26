Jetzt ist es definitiv: Bottas und Perez sind zurück in der Formel 1

Valtteri Bottas und Sergio Perez sind die Fahrer des neuen Formel-1-Teams Cadillac. Dies wurde am Dienstagnachmittag bekannt gegeben.

Monatelang gab es verschiedene Diskussionen darüber, wer die beiden neuen Cockpits erhalten wird. Nun hat sich Cadillac für zwei Routiniers entschieden. Bottas und Perez waren im letzten Jahr noch in der Königsklasse des Motorsports aktiv.

Zur Neuverpflichtung sagt Teamchef Graeme Lowdon: «Zwei erfahrene Fahrer wie Bottas und Checo zu holen ist eine klare Absichtserklärung. Sie haben alles gesehen und wissen, was es braucht, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein. Aber noch wichtiger: Sie wissen, was es bedeutet, ein Team aufzubauen. Ihre Führungsstärke, ihr Feedback, ihr Renn-Instinkt und natürlich ihr Speed wird von unschätzbarem Wert sein, um dieses Team zum Leben zu erwecken.»

Bottas war zuletzt beim Schweizer Rennstall Kick Sauber aktiv. Zuvor war der Finne bei Mercedes mehrere Jahre Teamkollege des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton. Auch Perez war die letzten Jahre Teamkollege eines mehrfachen Weltmeisters als er vier Jahre lang mit Max Verstappen bei Red Bull fuhr, allerdings wurde nach einer enttäuschenden letzten Saison der Vertrag aufgelöst. Der Mexikaner war zu Beginn seiner Karriere bei Sauber.