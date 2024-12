Am Sonntag fährt Lewis Hamilton das letzte Mal für Mercedes. Bild: keystone

Sechs Titel und zwei bittere Niederlagen – Hamiltons letztes Rennen für Mercedes steht an



Mit sechs Weltmeistertiteln in zwölf Jahren endet die erfolgreichste Zusammenarbeit der Formel 1. Lewis Hamilton fährt dieses Wochenende das letzte Rennen für Mercedes. Trotz seinen vielen Siegen gab es für Hamilton bei den Silberpfeilen auch Enttäuschungen.

245 Starts, 84 Siege und sechs Weltmeistertitel, so lesen sich die Statistiken von Lewis Hamiltons Zeit bei Mercedes. Auch wenn die letzten Jahre nicht mehr so erfolgreich waren wie zuvor, endet eine der besten Zusammenarbeiten der Formel 1 an diesem Wochenende in Abu Dhabi.

Neben den Titeln in den Jahren 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020 gab es auch einige bittere Niederlagen für Hamilton im Silberpfeil. Zeit, um vor dem letzten Rennen auf die prägendsten Momente zurückzuschauen.

2013: Der Wechsel zu Mercedes

Von 2007 bis 2012 fährt Lewis Hamilton für McLaren, der Höhepunkt dieser Zeit war der dramatische Weltmeistertitel 2008. Als Nachfolger von niemand Geringerem als Michael Schumacher wechselt Hamilton im Jahr 2013 zu Mercedes, das in den ersten Jahren seit seiner Rückkehr in die Formel 1 eher erfolglos geblieben ist, und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Damit wird er zum neuen Teamkollegen seines damals guten Freunds Nico Rosberg.

Gemeinsam mit Nico Rosberg fuhr Lewis Hamilton ab 2013 für Mercedes. Bild: imago

Beim Grossen Preis von Ungarn holt der Brite seinen ersten Sieg im Silberpfeil. Insgesamt fährt Hamilton in dieser Saison drei Podestplätze ein und beendet die Weltmeisterschaft auf dem vierten Platz und damit auch vor seinem Teamkollegen, welcher 18 Punkte hinter Hamilton landet.

2014: Die Dominanz von Mercedes startet

2014 gibt es in der Formel 1 einige Regeländerungen, welche Mercedes mit Abstand am besten umsetzt und so zum grossen Dominator wird. Nach einem Ausfall im ersten Rennen gewinnt Hamilton daraufhin vier Rennen in Folge.

In den darauffolgenden sieben Rennen kann Hamilton nur ein Mal als Sieger über die Ziellinie fahren, Rosberg übernimmt die Spitze der Weltmeisterschaft. Es bleiben noch sieben Rennen für den damals einmaligen Weltmeister.

Hamilton liefert, wie es nur ein Champion kann, gewinnt sechsmal und wird einmal Zweiter, somit sichert er sich den Titel mit insgesamt elf Rennsiegen und fünf weiteren Podestplätzen. Abgesehen von drei Rennen, in welchen er ausscheidet, beendet Hamilton jeden Grand Prix auf dem Podium.

Hamilton feiert seinen zweiten Weltmeistertitel 2014. Bild: imago sportfotodienst

Auch in der darauffolgenden Saison bleibt Mercedes die klare Nummer eins in den Konstrukteuren und Hamilton die Nummer eins der Fahrer. Bereits nach dem viertletzten Rennen des Jahres kann der damals 29-Jährige nicht mehr überholt werden und sichert sich den zweiten Weltmeistertitel mit Mercedes.

2016: Aus Freundschaft wird Feindschaft

Die Freundschaft zwischen Hamilton und Rosberg leidet bereits seit 2014, es kommt zu mehreren kritischen Manövern zwischen den beiden Teamkollegen. Nach der Saison 2015, in welcher Rosberg oftmals zurückstecken muss und nach den Kollisionen mit Hamilton meistens die Strafen und die Kritik kassiert, fährt Rosberg im darauffolgenden Jahr die Krallen aus und so entwickelt sich ein spannender WM-Kampf bis zum letzten Rennen.

Die ersten vier Rennen kann der Deutsche für sich entscheiden, bevor es in Spanien zu einem Crash zwischen den beiden Rivalen kommt. Hamilton attackiert Rosberg in der dritten Kurve, doch sein Teamkollege macht die Türe zu und Hamilton muss auf das Gras ausweichen und schiesst Rosberg ab. Beide Fahrer scheiden aus und niemand Geringeres als Max Verstappen feiert in seinem ersten Rennen für Red Bull seinen ersten Sieg.

Der Crash in Spanien zwischen Hamilton und Rosberg. Video: YouTube/FORMULA 1

Auch in Kanada und Österreich kommt es zwischen den beiden Kontrahenten zu Berührungen. Beides Mal ist Rosberg der Leidtragende, welcher Plätze verliert. Besonders bitter: In Spielberg beschädigt sich Rosberg in der letzten Runde durch eine Kollision mit Hamilton den Frontflügel und fällt auf den vierten Rang zurück, während Hamilton zum Sieg fährt.

Nachdem Hamilton noch keines der ersten fünf Rennen für sich entscheiden kann, folgen sechs Siege in sieben Rennen, wodurch er die Führung in der WM-Wertung übernimmt. Doch daraufhin kommt Rosberg wieder besser in Form und gewinnt vier der folgenden fünf Rennen. Vier Rennen vor Schluss hat Rosberg 33 Punkte Vorsprung auf Hamilton. In den darauffolgenden Grand Prix fährt der Brite jeweils als Sieger direkt vor Rosberg über die Ziellinie.

Vor dem letzten Duell in Abu Dhabi beträgt der Vorsprung nur noch zwölf Punkte. Hamilton kann das Rennen gewinnen, doch Rosberg rettet sich ein weiteres Mal auf den zweiten Platz und sichert sich somit den hart umkämpften Titel.

Die letzte Runde im Jahr 2016. Video: YouTube/FORMULA 1

Nur fünf Tage nach dem Titelgewinn gibt Nico Rosberg völlig überraschend seinen Rücktritt aus der Formel 1 bekannt. Freunde sind die nun ehemaligen Teamkollegen schon zuvor nicht mehr. Als Nachfolger folgt der Finne Valtteri Bottas.

2017-2020: kein Kraut gewachsen gegen Hamilton

Nach der Enttäuschung im Jahr zuvor, fährt Lewis Hamilton 2017 souverän zum dritten Titel mit Mercedes. Mit neun Siegen in der gesamten Saison reicht dem Mercedespiloten im drittletzten Rennen der Saison der neunte Platz für den Titel.

In seinem 201. Grand Prix fährt Hamilton seine 69. Pole-Position ein und wird damit alleiniger Rekordhalter in dieser Statistik. Jedes Rennen des Jahres konnte Hamilton in den Punkten beenden.

Zwischen 2017 und 2020 feiert Hamilton vier Weltmeistertitel. Bild: EPA/EPA

Zu Beginn des Jahres 2018 konkurriert Ferraripilot Sebastian Vettel mit Hamilton, nach zehn Rennen liegt Vettel vor seinem Konkurrenten. Doch nachdem der Deutsche bei seinem Heimrennen auf dem Hockenheimring in Führung liegend in die Mauer fährt und Hamilton das Rennen für sich entscheidet, übernimmt der Mercedespilot die Gesamtführung. Bis zum Ende des Jahres gibt Hamilton die Führung nicht mehr ab und feiert den fünften Weltmeistertitel.

Auch in den zwei folgenden Jahren führt kein Weg an Hamilton vorbei, er fährt seine Weltmeistertitel sechs und sieben ein. Nur Michael Schumacher konnte gleich viele Titel in der Geschichte der Formel 1 gewinnen. Mit seinen Erfolgen kommen auch immer mehr Rekorde ins Palmares dazu. Der wichtigste dabei ist mit Sicherheit sein 92. Grand-Prix-Sieg in Portugal im Jahr 2020, damit überbietet er Schumachers Marke. Zusätzlich konnte bisher kein Fahrer in der Formel 1 so viele Titel mit dem gleichen Team feiern wie Lewis Hamilton mit Mercedes.

«An alle Kinder da draussen, die vom Unmöglichen träumen. Ihr könnt alles schaffen, glaubt an euch!» Hamilton nach seinem siebten Weltmeistertitel.

2021: Seine bitterste Niederlage

Eine Saison, welche nicht einmal Hollywood besser liefern könnte, wird den Fans im Jahr 2021 von Lewis Hamilton und Max Verstappen geboten. Das ganze Jahr wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, mit einigen kontroversen Ereignissen und Entscheidungen.

Nachdem es bei den ersten neun Rennen nur zu kleineren Berührungen zwischen den beiden Titelkandidaten kommt, folgt in Silverstone der erste grosse Crash. Im Copse Corner versucht Hamilton am Niederländer vorbeizuziehen, doch die beiden berühren sich und Verstappen knallt mit 51G in die Barriere. Hamilton gewinnt trotz einer zehn Sekunden Zeitstrafe sein Heimrennen.

Der Zwischenfall in Grossbritannien Video: YouTube/FORMULA 1

Nach einem weiteren Crash in Monza, bei welchem beide Fahrer das Rennen aufgeben müssen, folgen bis zum letzten Grand Prix in Abu Dhabi weitere spannende Duelle und dank eines starken Schlussspurts von Hamilton haben die beiden Fahrer vor dem letzten Rennen gleich viele Punkte auf dem Konto.

Verstappen startet von der Poleposition aus in das Rennen, verliert diese aber in der ersten Runde an Hamilton. Nach einem Crash von Nicolas Latifi kurz vor Schluss kommt das Safety-Car auf die Strecke und Verstappen steht mit frischeren Reifen direkt hinter Hamilton und nach einem kontroversen Entscheid der Rennleitung kommt das Safety-Car in der letzten Runde in die Boxengasse und Verstappen bekommt eine letzte Chance. Diese nützt er auch und fährt seinen ersten Weltmeistertitel ein.



Trotz Einsprüchen von Mercedes bleibt der Entscheid bestehen und für Hamilton setzt es die bitterste Niederlage seiner Karriere ab. Mit dem Titel hätte sich Hamilton zum alleinigen Rekordweltmeister gekürt.

Die ganze Saison in der Zusammenfassung. Video: YouTube/Damian Do

2022-2024: Seuchenjahre bei Mercedes

Im Jahr 2022 kommt es zu einigen Regeländerungen, welche Mercedes nicht so stark umsetzen kann wie Red Bull. Zum ersten Mal seit 2013 fährt Hamilton nicht mehr um den Titel mit und beendet die Saison hinter seinem neuen Teamkollegen George Russell.

Vor dem Beginn der Saison 2024 verkündet Hamilton, dass es sein letztes Jahr bei Mercedes sein wird. Ab 2025 wird Hamilton für Ferrari um den Sieg fahren. In seiner letzten Saison bei Mercedes kann Hamilton nach über zweieinhalb Jahren seinen ersten Sieg feiern. Zum insgesamt neunten Mal gewinnt er sein Heimrennen in Silverstone.

Vor seinem letzten Rennen für die Silberpfeile veröffentlichte der deutsche Autobauer ein berührendes Abschiedsvideo, in dem er sich bei Hamilton bedankt.

Das Programm dieses Wochenende in Abu Dhabi 3. Training: Samstag 11.30 Uhr

Qualifying: Samstag 15.00 Uhr

Rennen: Sonntag 14.00 Uhr

Bei Ferrari wird der 39-jährige Hamilton Carlos Sainz beerben, welcher nach dieser Saison zu Williams wechseln wird. Als Nachfolger von Lewis Hamilton folgt der Italiener Andrea Kimi Antonelli.