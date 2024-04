Sorgte vom Punkt immerhin noch für den Ausgleich: Liverpool-Star Mohamed Salah. Bild: www.imago-images.de

Liverpool holt bei ManUnited nur einen Punkt und ist nicht mehr Leader der Premier League

Premier League

Manchester United – Liverpool 2:2

Der FC Liverpool ist nicht mehr Leader der Premier League. Aufgrund der schlechteren Tordifferenz fallen die Reds nach dem 2:2-Unentschieden gegen Manchester United hinter das formstarke Arsenal zurück. Zwar ging das Team von Jürgen Klopp durch Luis Diaz noch in Führung, doch schafften die Gastgeber nach der Pause die Wende.

Erst profitierte Bruno Fernandes von einem Fehler des jungen Verteidigers Jarrell Quansah, der dem Portugiesen den Ball am Mittelkreis in die Füsse spielte, woraufhin Fernandes diesen über den am Strafraumrand stehenden Goalie Caomhin Kelleher hinweg ins Tor beförderte. In der 67. Minute wurde Kobbie Mainoo dann zu wenig eng verteidigt und konnte den Ball aus der Drehung ins lange Eck schlenzen. Liverpool gelang in der 84. Minute lediglich noch der Ausgleich durch einen Penalty von Mohamed Salah.

Manchester United - Liverpool 2:2 (0:1).

Tore: 23. Diaz 0:1. 50. Fernandes 1:1. 67. Mainoo 2:1. 84. Salah (Penalty) 2:2.



Bundesliga

Hoffenheim – Augsburg 3:1

Im Duell um den wahrscheinlich mindestens für die Conference-League-Teilnahme berechtigenden 7. Platz setzte sich Hoffenheim gegen den FC Augsburg 3:1 durch. Schon nach 20 Minuten führten die Gastgeber dank eines Doppelschlags durch Wout Weghorst und Andrej Kramaric. Zwar kam in der zweiten Halbzeit aufgrund des Treffers von Augsburg-Stürmer Ermedin Demirovic noch einmal Spannung ins Spiel, doch sorgte Ihlas Bebou kurz vor Ende für die Entscheidung. Hoffenheim bleibt aufgrund des schlechteren Torverhältnisses aber hinter den punktgleichen Augsburgern.

Ruben Vargas konnte bis zu seiner Auswechslung in der 75. Minute für Augsburg keinen entscheidenden Einfluss nehmen, Kevin Mbabu fehlte den Gästen verletzt.

Konnte das Spiel trotz seiner Bemühungen nicht in die gewünschte Bahn lenken: Augsburgs Ruben Vargas. Bild: www.imago-images.de

Hoffenheim - Augsburg 3:1 (2:0).

Tore: 17. Weghorst 1:0. 20. Kramaric 2:0. 61. Demirovic 2:1. 90. Bebou 3:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 75.), ohne Mbabu (verletzt).

Serie A

Frosinone – Bologna 0:0

Bologna verpasst bei Abstiegskandidat Frosinone trotz statistischer Überlegenheit den Sieg. Das Team mit den Schweizer Nati-Spielern Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye, der in der Schlussphase eingewechselt wurde, musste sich aufgrund seiner Ineffizienz mit einem torlosen Unentschieden zufriedengeben. Damit verkleinert sich der Vorsprung des Vierten der Serie A auf die AS Roma auf drei Punkte. Für die Champions-League-Teilnahme muss Bologna den aktuellen Platz wohl verteidigen.

Frosinone - Bologna 0:0.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler, Aebischer (bis 69.) und Ndoye (ab 77.).

Monza – Napoli 2:4

Welch verrückte Minuten in Monza! Vier Tore fallen zwischen der 55. und der 62. Minute im Stadion Brianteo. Zuerst drehte die SSC Napoli einen knappen Rückstand dank drei Treffern in eine 3:1-Führung, bevor die Gastgeber wieder herankamen. In der 68. Minute sorgte Napolis Giacomo Raspadori mit seinem Tor zum 4:2 dann aber für den Endstand.

Monza - Napoli 2:4 (1:0).

Tore: 9. Djuric 1:0. 55. Osimhen 1:1. 57. Politano 1:2. 61. Zielinski 1:3. 62. Colpani 2:3. 68. Raspadori 2:4.

Ligue 1

Montpellier – Lorient 2:0

Montpellier feiert den dritten Sieg in den letzten vier Spielen und spielt wie in der Vorwoche zu null. Becir Omeragic stand dabei erneut über die volle Distanz in der Innenverteidigung, während Silvan Hefti nicht zum Einsatz kam. Montpellier verschafft sich dank dem 2:0-Erfolg gegen Lorient mit Yvon Mvogo im Tor Luft im Abstiegskampf.

Montpellier - Lorient 2:0 (0:0).

Tore: 55. Savanier (Penalty) 1:0. 90. Karamoh (2:0).

Bemerkungen: Montpellier mit Omeragic, ohne Hefti (Ersatz), Lorient mit Mvogo.



Reims – Nice 0:0

Auch Nice mit Jordan Lotomba blieb am Sonntag ohne Gegentor, konnte offensiv jedoch ebenfalls nicht reüssieren. So hält Nice den heutigen Gegner im Kampf um den Europacup auf Distanz.

Reims - Nice 0:0.

Bemerkungen: Nice mit Lotomba.



Toulouse - Strasbourg 0:0.

Bemerkungen: Toulouse mit Sierro.