Weltmeister und neu dreifacher Vater: Barcelona-Star Antoine Griezmann. Bild: keystone

Diesen Hattrick macht Antoine Griezmann wohl keiner so schnell nach

Grosse Aufregung in Spanien: Am Samstag steigt der Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona – und Barça-Star Antoine Griezmann fehlte im Training. Doch bange Gedanken an einen verletzungsbedingten Ausfall des Weltmeisters können beiseite geschoben werden.

Der Grund für Griezmanns Absenz war erfreulicher Natur. Wie der Franzose mitteilte, ist er zum dritten Mal Vater geworden. Seine Ehefrau Erika Choperena brachte heute das Töchterchen Alba auf die Welt.

Kurios: Alba teilt sich den Geburtstag mit ihren zwei Geschwistern. Denn schon 2016 (Schwester Mia) und 2019 (Bruder Amaro) wurde Griezmann an einem 8. April Vater. Für Kindergeburtstagsfeiern wird der Fussballer wohl ein Stadion mieten müssen, wenn die Corona-Pandemie endlich ausgestanden ist.

Gleich noch ein Zufall: Seinen ersten Profivertrag unterschrieb Griezmann 2010 bei Real Sociedad – na, was denkst du? – an einem 8. April. Es war gewissermassen die berufliche Geburt eines späteren Weltstars.

Morgen Freitag wird Griezmann wieder im Training des FC Barcelona erwartet. Am vergangenen Wochenende war dank der 0:1-Niederlage von Atlético Madrid wieder Spannung in die spanische Meisterschaft zurückgekehrt.

Vor dem Duell zwischen den Erzrivalen Real Madrid und FC Barcelona (Samstag, 21.00 Uhr) ist Atlético weiterhin Leader, aber nur noch einen Zähler vor Barça und mit drei Punkten Vorsprung auf den berühmten Stadtrivalen Real.

Der 30-Jährige Antoine Griezmann – seinen runden Geburtstag feierte er «zu früh» am 21. März – hat derzeit keine schlechte Phase. In den letzten drei Liga-Spielen schoss er zwei seiner insgesamt acht Saisontreffer. Gegen Real Madrid erzielte er in bislang 31 Vergleichen acht Tore, aber noch keines im Dress des FC Barcelona. (ram)

