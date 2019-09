Sport

Fussball

Was zieht Ronaldo wohl vor: Sex oder ein geiles Fallrückzieher-Tor?



Bild: EPA ANSA

Cristiano Ronaldo kehrt heute Abend mit Juventus Turin nach Madrid zurück, an den Ort seiner grössten Erfolge. Als Ikone von Real Madrid dürfte er keinen freundlichen Empfang haben, wenn der italienische Meister in der Champions League bei Atlético antritt.

In England war CR7 bereits gestern Abend im Fokus. In einem langen Interview verriet der Portugiese einige Details aus seinem Leben – etwa, dass er momentan 17 Autos besitze. Gefragt wurde Ronaldo auch intimes. Nachdem er von seinem Fallrückzieher für Real gegen Juve als den schönsten seiner vieler Treffer schwärmte, fragte ihn Moderator Piers Morgan, ob so ein Tor gar besser sei als Sex.

«Besser als Sex mit meiner Gio?», fragte Ronaldo zurück, «nein!» Es blieb schlüpfrig, als Morgan den Fussballer danach auch noch zur Unterwäsche seiner Freundin Georgina befragte.

«Ich vertraue nur vier Menschen»

Eine Hochzeit sei derzeit nicht seine Priorität, sagte Ronaldo auch noch, «aber wieso nicht eines Tages?» Die beiden sind seit 2016 ein Paar, Georgina ist die Mutter von Ronaldos viertem Kind, das 2017 auf die Welt kam.

Obwohl er 183 Millionen Follower auf Instagram hat, ist Ronaldo auch einsam. «Ich habe sehr enge Freunde und meine Familie. Aber ich vertraue nur vier Menschen wirklich zu hundert Prozent.» Wer das ist, blieb unerwähnt.

Dafür erzählte er von einem Neujahrs-Abend in Madrid, als er sich mit einem Freund in eine Disco wagte. Sie trugen Perücken und Brillen und sprachen mit anderen nur Englisch, um nicht erkannt zu werden. «Es war eine der besten Nächte meines Lebens», erinnerte CR7 – der trotzdem erkannt wurde. Zum Glück hätten die meisten anderen Besucher dem Typen nicht geglaubt, als der erzählte, wer da bei ihnen sei.

Eine Schattenseite des Lebens als globaler Superstar sei, dass er nicht das machen könne, wozu andere Väter in der Lage seien. «Ich war mit meinen Kindern noch nie in einem Park. Würde ich dahin gehen, kämen alle Leute zu uns. Sie würden die Kinder, meine Freundin und mich nervös machen.»

Messi pusht ihn, nicht die Rekorde

Selbstverständlich kann kein Interview mit Cristiano Ronaldo ohne Fragen zum Verhältnis mit Lionel Messi auskommen. Einmal mehr in den letzten Wochen betonte der 34-jährige Portugiese, er komme gut mit dem argentinischen Superstar des FC Barcelona aus. Allerdings würde er mehr Weltfussballer-Auszeichnungen verdienen als Messi, sagte Ronaldo. Aktuell wurden beide je fünf Mal zum besten Spieler des Planeten gekürt. «Ich denke, ich brauche sechs, sieben oder acht Ballons d'Or, um über ihm zu stehen. Ich glaube, das verdiene ich auch», meinte Ronaldo.

Messi sei auch mit ein Grund dafür, dass er so gut sei und umgekehrt. Die beiden Spieler würden sich gegenseitig zu Höchstleistungen pushen. Das Resultat davon? «Ich jage keine Rekorde. Die Rekorde kommen zu mir», so Ronaldo. «Ich bin süchtig nach Erfolg und ich glaube, das ist nicht schlecht, sondern etwas gutes. Der Erfolg spornt mich an. Wenn du nicht mehr motiviert bist, hörst du besser auf.»

Bereits vor der Ausstrahlung des gesamten Interviews sah man in einem Trailer bereits, wie Ronaldo Tränen vergoss. So reagierte er auf Aufnahmen seines verstorbenen Vaters, den er wegen dessen Alkoholsucht kaum gekannt hatte. (ram)

