So sehen die Wappen im Panini-Album für die WM 2022 aus. Bild: obs/panini suisse ag

Ab Freitag gibt's die Panini-Bildli für die WM 2022 – so sehen die Schweizer aus

Für die EM 2024 und 2028 hat Sticker-Hersteller Panini die offiziellen Lizenzrechte der UEFA an US-Konkurrent Topps verloren. Für die WM 2022 in Katar bleibt für Panini-Fans aber noch einmal alles beim Alten. Ab Freitag sind die Sticker im Handel erhältlich – die Schweiz erhält einmal mehr eine Spezialversion.

Mit einem halben Jahr Verspätung beginnt für Fussball-Fans ab übermorgen wieder die schönste Jahreszeit: Die Panini-Sammel-Zeit. Am Freitag kommt das 14. WM-Album des italienischen Sticker-Herstellers in die Schweizer Läden. Ab dann kann wieder gesammelt, getauscht und eingeklebt werden.

Wie in den letzten Jahren immer erhält die Schweiz eine Sonderedition des Albums «Qatar 2022». In Anlehnung an das katarische Nationaltier, die Oryxantilope, heisst sie «Oryx Edition».

Das Cover des neuen Panini-Albums. Bild: obs/panini suisse ag

Das Album umfasst 80 Seiten und besteht aus insgesamt 670 Stickern, darunter 50 Spezial-Sticker. Darüber hinaus bietet die Panini-Kollektion zum ersten Mal auch noch seltenere Extra-Sticker, die nach dem Zufallsprinzip in den Standard-Päckli verteilt sind. Für diese Sticker wurden 20 Spieler in Aktion ausgewählt, sowohl «Legenden» als auch «Rookies» – es gibt sie in verschiedenen Farbvarianten.

Die Bildli sind sortiert und bereit zur Verpackung. Bild: obs/panini suisse ag

Die Standard-Bildli kommen in einem frischen Gewand daher. Die Spielerporträts sind weiss umrahmt und wie üblich vollgepackt mit statistischen Daten und Fakten. Alle 32 Teams, die sich für die WM qualifiziert haben, sind mit einer Mannschaft aus 18 Spielern, einem Wappen und einem Mannschaftsbild vertreten. Von der Nati haben es folgende 18 Spieler ins Album geschafft:

Yann Sommer

Gregor Kobel

Manuel Akanji

Nico Elvedi

Kevin Mbabu

Ricardo Rodriguez

Fabian Schär

Silvan Widmer

Remo Freuler

Xherdan Shaqiri

Djibril Sow

Granit Xhaka

Denis Zakaria

Steven Zuber

Breel Embolo

Noah Okafor

Haris Seferovic

Ruben Vargas

So sieht die Doppelseite mit der Schweizer Nati aus. Bild: obs/panini suisse ag

Die unverbindliche Preisempfehlung im Handel liegt unverändert bei 1.10 Franken für ein Päckli mit 5 Stickern und bei 3.90 Franken für das Starterkit (Album plus 10 Sticker). Für eine begrenzte Zeit gibt es das Leeralbum in gewissen Geschäften als Geschenk.

Für Panini ist das Katar-Album das Ende einer Ära. Im Frühling wurde bekannt, dass der Sticker-Hersteller die UEFA-Lizenzrechte für die Fussball-EM 2024 und 2028 an US-Konkurrent Topps verloren hat. Doch im «Beobachter» kündigte Panini Schweiz zuletzt an, dass dies nicht automatisch bedeute, dass in zwei Jahren kein EM-Album erscheine.

«Es gab auch schon früher EM- und WM-Kollektionen, bei denen Panini nicht über alle Lizenzrechte der teilnehmenden Fussballverbände verfügte. Dennoch waren wir imstande, eine Kollektion mit sämtlichen Mannschaften und Spielern zu lancieren», erklärte Ezio Bassi, Geschäftsführer von Panini Schweiz. Bis 2024 sei es noch eine lange Zeit und es könne sich noch vieles ändern. «Wir werden auf jeden Fall darum kämpfen, eine interessante und gegebenenfalls eine innovative Kollektion anbieten zu können. Dieser Match hat erst begonnen.» (pre)