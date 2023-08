Das medizinische Personal in Nashville muss einen Security verarzten. Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Fans stürmen nach dem Penaltyschiessen bereits den Platz – dann meldet sich der VAR …

Was für ein Chaos im Achtelfinal des nordamerikanischen Leagues Cup. Im Pokalwettbewerb, den die US-Liga MLS und die mexikanische Liga MX gemeinsam veranstalten, traf der Nashville SC zuhause auf den Club América aus Mexiko-Stadt. Die Partie hätte kaum dramatischer sein können.

Nashville schien bereits ausgeschieden, als Sam Suriddge mit einem Kopfball in der neunten Minute der Nachspielzeit doch noch ausgleichen konnte. Das Spiel ging direkt ins Penaltyschiessen – eine Verlängerung gibt es im Leagues Cup nicht – und dort folgte noch mehr Drama.

Von den ersten fünf Versuchen verwerteten beide Teams deren vier. Dann traf Alvaro Fidalgo für América, Jack Maher scheiterte aber an Luis Malagon. Die Mexikaner jubelten über den Einzug in den Viertelfinal und einige der mitgereisten Fans stürmten gar den Platz im Geodis Park in Nashville. Bei der Verfolgung eines dieser Flitzer verletzte sich ein Sicherheitsbeamter, angeblich ohne Fremdeinwirkung, sodass er mit der Trage abtransportiert werden musste.

Und während der Security verarztet wurde, kam die Hiobsbotschaft für América vom VAR: Goalie Malagon bewegte sich beim entscheidenden Penalty zu früh von der Linie weg. Es kam zur Wiederholung und im zweiten Versuch versenkte Maher den Ball in den Maschen. Nach den verfrühten Feierlichkeiten setzte der Mexikaner Jonathan dos Santos den nächsten Schuss an die Latte und Daniel Lovitz sicherte Nashville im Gegenzug den bereits verloren geglaubten Sieg.

Nun war es das MLS-Team, das feiern konnte. Allerdings nicht ungestört. Denn die América-Fans im Stadion deckten das Heimteam mit Becherwürfen ein.

Das Fazit des turbulenten Abends: Ein verletzter Security, mindestens 20 Festnahmen rund ums Stadion und ein überglücklicher Nashville SC im Viertelfinal. (abu)