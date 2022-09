Rot gegen Collins nach dem Foul an Grealish (33.).

Rot gegen Collins nach dem Foul an Grealish (33.). Video: streamja

Der Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji spielte in der Innenverteidigung von Manchester City durch. Er und seine Kollegen hatten die Wolves zumeist im Griff – auch weil diese nach dem Platzverweis gegen Nathan Collins für rund eine Stunde mit einem Mann weniger auskommen mussten.

Der Lauf der Tormaschine Erling Haaland geht weiter. Der Norweger traf beim Auswärtssieg des Meisters in seinem siebten Liga-Einsatz zum elften Mal. Haaland erzielte nach rund einer Viertelstunde das 2:0, nachdem Jack Grealish bereits nach weniger als einer Minute für die Führung der Gäste sorgte.

Erst spät setzte sich Meister EV Zug in Bern durch. Der SCB machte beim Saisonauftakt einen guten Eindruck – anders als der ZSC, der auch in Langnau verlor. Derweil gelang Ambri gegen Fribourg eine Überraschung.

Der HC Davos ist der Langsamstarter der National League. In Genf verloren die Bündner zum sechsten Mal hintereinander ein Startspiel. Die Davoser verschossen alle fünf Penaltys. Zuvor gelang Servette bereits der bessere Start in die Partie. Nach gut zweieinhalb Minuten im Mitteldrittel lagen die Gastgeber 2:0 in Führung.