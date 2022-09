Ronaldo jubelt in Tiraspol nach seinem ersten Treffer der Saison. Bild: keystone

Ronaldo trifft bei United-Sieg ++ Embolos Monaco verliert ++ Vaduz unterliegt in Alkmaar

Europa League

Gruppe E

Sheriff Tiraspol – Manchester United 0:2

Das Team von Erik ten Hag konnte den Fehlstart in der Europa League korrigieren. Hatte Manchester United vor einer Woche noch zu Hause gegen Real Sociedad 0:1 verloren, gewannen sie am Donnerstagabend in Tiraspol 2:0. Dabei traf neben Jadon Sancho auch Cristiano Ronaldo. Es war der erste Treffer des Portugiesen in dieser Saison.

Das Tor von Ronaldo. Video: streamja

Sheriff Tiraspol - Manchester United 0:2 (0:2).

SR Raczkowski (POL).

Tore: 17. Sancho 0:1. 39. Ronaldo (Penalty) 0:2.

Gruppe F

Midtjylland – Lazio Rom 5:1

Für Lazio Rom setzte es in Dänemark eine regelrechte Klatsche ab. Der Serie-A-Klub musste sich gegen Midtjylland deutlich geschlagen geben. Die Niederlage kam insofern überraschend, als Lazio im ersten Spiel den Conference-League-Finalisten der letzten Saison Feyenoord schlug und sich eigentlich in einer guten Form befand. Derweil Midtjylland in dieser Saison noch gar nicht in die Spur fand. Im anderen Spiel der Gruppe setzte sich Feyenoord 6:0 gegen Sturm Graz durch. Albian Ajeti war aufgrund einer Verletzung nicht im Kader der unterlegenen Österreicher.

Lazio Rom war chancenlos. Bild: keystone

Gruppe G

Olympiakos Piräus – Freiburg 0:3

Der SC Freiburg tritt auch in Piräus hervorragend auf. Bereits nach 25 Minuten führte das Team von Christian Streich mit zwei Toren. In der zweiten Halbzeit legte Michael Gregoritsch nach. Nach zwei Spielen führt Freiburg seine Gruppe an.

Doppeltorschütze Michael Gregoritsch. Bild: keystone

Olympiakos Piräus - Freiburg 0:3 (0:2).

SR Jug (SLO).

Tore: 5. Höfler 0:1. 25. Gregoritsch 0:2. 53. Gregoritsch 0:3.

Gruppe H

Monaco – Ferencvaros 0:1

Nach drei Siegen in Folge muss sich die AS Monaco erstmals wieder geschlagen geben. Gegen Ferencvaros aus der ungarischen Hauptstadt Budapest verliert das Team von Breel Embolo überraschend 0:1. Embolo kam aber erst nach 64 Minuten ins Spiel. Den entscheidenden Treffer erzielte Balint Vecsei in der 80. Minute.

Der entscheidende Treffer. Video: streamja

Monaco - Ferencvaros Budapest 0:1 (0:0).

SR Eskas (NOR).

Tor: 80. Vecsei 0:1.

Bemerkungen: Monaco mit Embolo (ab 66.).

Conference League

Gruppe H

Zalgiris – Basel 0:1

Pjunik Jerewan - Slovan Bratislava 2:0 (2:0).

SR Leibovitz (ISR).

Tore: 35. Daschjan 1:0. 37. Otubanjo 2:0.

Gruppe E

Alkmaar – Vaduz 4:1

Der FC Vaduz kassiert die erste Niederlage in der diesjährigen Conference League. Die über drei Qualifikationsrunden in die Gruppenphase vorgestossenen Liechtensteiner unterlagen am 2. Spieltag in Alkmaar mit 1:4. So deutlich wie es das Resultat vermuten lässt, war die Überlegenheit der Niederländer gegen den Challenge-League-Klub nicht. Erst in den letzten 15 Minuten und nachdem Goalie Benjamin Büchel die Rote Karte gesehen hatte, gelangen die drei Tore zum klaren Erfolg.

Am Ende setzte sich Alkmaar deutlich durch. Bild: keystone