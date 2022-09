Derbyheld: Torschütze Youssoufa Moukoko lässt sich feiern. Bild: www.imago-images.de

BVB gewinnt Revierderby – Augsburg vermiest den Bayern das Oktoberfest

Bayern München kann in der Bundesliga nicht mehr gewinnen. Nach zuletzt drei Unentschieden verlor der Rekordmeister in Augsburg. Derweil eroberte Borussia Dortmund die Tabellenspitze.

Borussia Dortmund – Schalke 1:0

Der BVB wurde seiner Favoritenrolle im Revierderby gegen Aufsteiger Schalke 04 gerecht. Es dauerte allerdings lange, ehe der Siegtreffer gelang: Youssoufa Moukoko, eine Viertelstunde vorher für Anthony Modeste eingewechselt, erzielte das entscheidende Tor im Westfalenstadion.

1:0 BVB: Yousouffa Moukoko (79.). Video: streamja

Der BVB kletterte damit zumindest vorübergehend auf Platz 1. Den Sieg bezahlten die Schwarz-Gelben allerdings möglicherweise teuer. Marco Reus musste nach einer knappen halben Stunde verletzt ausgewechselt werden, nachdem er sich den Fuss übertrat.

Dem Offensivspieler droht eine längere Verletzungspause – etwas, was der 48-fache deutsche Nationalspieler aus leidvoller Erfahrung kennt, wenn ein grosses Turnier ansteht.

Dortmund - Schalke 1:0 (0:0)

Tor: 79. Moukoko 1:0. - Bemerkungen: Dortmund ohne Kobel, Schalke ohne Brunner (beide verletzt).

Augsburg – Bayern München 1:0

Vier Tage nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Barcelona in der Champions League zeigte der FC Bayern wieder sein derzeitiges Bundesliga-Gesicht. Nach drei Unentschieden nacheinander (gegen Gladbach, Union Berlin und Stuttgart) gab es nun sogar eine Niederlage in Augsburg. Mergim Berisha, der einzige Torschütze, und Torhüter Rafal Gikiewicz waren die Matchwinner für die Fuggerstädter.

1:0 Augsburg: Mergim Berisha (59.). Video: streamja

Der Serienmeister agierte zwar gewohnt dominant, aber auch weitgehend ideenlos gegen defensiv kompakt stehende Augsburger, bei denen der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas eine Viertelstunde vor dem Ende eingewechselt wurde. Die Bayern riskierten zwar in der Schlussphase einiges, scheiterten aber immer wieder am stark reagierenden Gikiewicz. In den Schlusssekunden parierte der Pole gar einen Kopfball des aufgerückten Bayern-Torhüters Manuel Neuer, der um ein Haar das erste Tor seiner Karriere erzielt hätte.

Gikiewicz rettet herausragend gegen Torhüterkollege Neuer (94.). Video: YouTube/Klaudio highlights

Augsburg - Bayern München 1:0 (0:0)

Tor: 59. Berisha 1:0. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (ab 75.).

Bayer Leverkusen – Werder Bremen 1:1

Nach Leverkusens 2:0-Erfolg unter der Woche in der Champions League gegen Atlético Madrid musste sich das Team von Gerardo Seoane gegen Aufsteiger Werder Bremen mit einem 1:1 begnügen. Milos Veljkovic glich die Führung von Kerem Demirbay, der mittels sehenswertem Weitschuss getroffen hatte (57.), in der 82. Minute aus.

1:0 Leverkusen: Kerem Demirbay (57.). Video: streamja

Leverkusen - Bremen 1:1 (0:0)

Tore: 57. Demirbay 1:0. 82. Veljkovic 1:1.

VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt 1:3

Stuttgart - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:1)

Tore: 6. Rode 0:1. 55. Kamada 0:2. 79. Tomas 1:2. 88. Jakic 1:3. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow.

Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig 18.30 Uhr

Die Tabelle

